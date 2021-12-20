Глава Крыма поздравил сотрудников ФСБ с Днем работника органов безопасности

Глава Крыма поздравил работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.

Вы надежно защищаете нашу страну от внешних и внутренних угроз, вносите огромный вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, преступностью и коррупцией. Наглядными свидетельствами профессиональной и слаженной работы Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю являются успешные действия по пресечению попыток совершения украинскими спецслужбами терактов и диверсий на территории полуострова, задержание иностранных агентов, членов террористических организаций, коррупционеров.

Желаю всем здоровья, реализации намеченных планов и новых успехов в служении Отечеству, — говорится в поздравлении.