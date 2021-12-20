Глава Крыма поздравил сотрудников ФСБ с Днем работника органов безопасности

Глава Крыма поздравил работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.
Вы надежно защищаете нашу страну от внешних и внутренних угроз, вносите огромный вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, преступностью и коррупцией. Наглядными свидетельствами профессиональной и слаженной работы Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю являются успешные действия по пресечению попыток совершения украинскими спецслужбами терактов и диверсий на территории полуострова, задержание иностранных агентов, членов террористических организаций, коррупционеров.
Желаю всем здоровья, реализации намеченных планов и новых успехов в служении Отечеству, — говорится в поздравлении.
Также сегодня стало известно о награждении сотрудников ФСБ медалями «За защиту Республики Крым».
Наградить медалью «За защиту Республики Крым»: за личные заслуги в укреплении безопасности Республики Крым, добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с Днём работника органов безопасности Российской Федерации, – сказано в тексте указа, подписанного Главой РК.
Наград удостоены сотрудники Управления ФСБ по РК и г. Севастополю полковник Александр Склянко и подполковник Дмитрий Ткаченко.
Напомним, День работников органов госбезопасности России отмечается ежегодно 20 декабря – в этот день в 1917 году Совнарком РФСР издал декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и шпионажем.
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