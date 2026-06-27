Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Глава Крыма поздравил выпускников с окончанием учёбы в школе
Новости Республики
Глава Крыма поздравил выпускников с окончанием учёбы в школе
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Кры

Глава Крыма поздравил выпускников с окончанием учёбы в школе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:25 27.06.2026

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова выпускникам 2026 года.

В эти дни в Крыму проходят школьные выпускные вечера. Поздравляю наших выпускников, их родителей, педагогов и наставников с этим замечательным праздником, который бывает только раз в жизни!

Дорогие выпускники!

Перед вами открыты огромные возможности. Смело идите вперед, старайтесь по максимуму реализовать свой потенциал, никогда не пасуйте перед трудностями. И конечно, всегда храните в своем сердце память о светлых школьных годах, благодарность учителям и родителям, верность дружбе, любовь к своей семье, к большой и малой Родине.

Сегодня наше Отечество переживает непростые времена. Но уверен, что мы успешно преодолеем все сложности, что все тревоги останутся позади. И пусть ваш жизненный путь будет ярким и счастливым, пусть сбудутся самые смелые мечты. Верьте в себя, верьте в Россию!

Желаю вам мира, добра и новых успехов! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 2 120

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.