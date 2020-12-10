Глава Крыма поздравляет с праздником Хануки

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Хануки.

Поздравляю евреев Крыма, всех, кто исповедует иудаизм, с праздником Хануки!

Это древний и светлый праздник, который напоминает о победе, одержанной еврейским народом более двух тысяч лет назад, о чуде, которое произошло в Иерусалимском храме.

Враги осквернили масло, которое было необходимо для того, чтобы зажечь храмовый светильник – менору. Чистого масла хватало всего на один день. Но вместо одного светильник горел восемь дней, до тех пор, пока не было приготовлено новое масло.

В эти праздничные дни ханукальные огни будут гореть в Крыму, в других регионах России и по всему миру. Ханука напоминает нам не только об истории, но прежде всего о вечных истинах, которые важны во все времена и для всех народов. О неизбежности победы добра над злом. О том, что для такой победы нужны общие ценности, единство и сила веры.

Благодарю еврейскую общину Крыма за большой вклад в развитие нашего региона, в укрепление мира и согласия на крымской земле.

Желаю всем здоровья, благополучия и процветания!

Глава РК Сергей Аксёнов.