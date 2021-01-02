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Глава Крыма предрек Украине потерю ряда областей

Глава Крыма предрек Украине потерю ряда областей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 02.01.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов предрек, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежной потере Украины юго-восточных областей. Это следует из комментария политика к факельным шествиям 1 января — маршам украинских «наследников Бандеры»

Бандеровщина – смертельная зараза, которая губит Украину. Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности, — отметил Аксёнов.

По его словам, Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью Русского мира.

Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым. Чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики, — подчеркнул Аксёнов.

Он уверен: только будучи частью Русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой.

А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место – на свалку истории, — подытожил Глава Крыма.

Глава Крыма предрек Украине потерю ряда областей

Фото со страницы в Facebook С.Аксёнова.

Глава Крыма предрек Украине потерю ряда областей

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