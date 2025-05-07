Глава Крыма предупредил крымчан о возможных информационных вбросах и провокациях в преддверии Дня Победы

Каждый год накануне 9 Мая они усиливают информационные атаки, пытаются совершать провокации, вбрасывают фейки. Цели противника понятны: посеять страх, растерянность и панику, подорвать доверие к власти и нашим Вооруженным Силам. Поэтому доверяйте только официальным источникам, не поддавайтесь эмоциям и не распространяйте слухи. Помните, что безопасность зависит от каждого из нас, – призвал Глава Крыма.
Сергей Аксёнов также напомнил, что на территории ряда муниципальных образований и объектов Республики Крым продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.
Глава республики акцентировал: «Мы не позволим противнику добиться своих целей. Недобитые нацисты не смогут испортить нам праздник. Они проиграли тогда, проиграют и теперь».
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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