Глава Крыма – президенту Белоруссии: приглашаем, здесь никаких вопросов нет

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности признания официальным Минском российского статуса полуострова.

По его словам, в Крыму всегда будут рады президенту Беларуси Александру Лукашенко, но для такого визита необходимо… желание самого Лукашенко.

У нас есть своя внутренняя политика. Если Владимир Владимирович (Путин – ред.) приглашал Александра Григорьевича (Лукашенко – ред.) приехать – пожалуйста, мы не возражаем. А какие-то вещи, требования или условия – это не ко мне, зайдет ли кто-то или не зайдет. Я считаю, что если есть желание, то никто на условия или на причины внимания не обращает. Если желания нет, то найдут еще причины – потом скажут, еще кто-то должен приехать. Мы все равно рады видеть и белорусского руководителя, и вообще глав стран СНГ, если по согласованию с нашим лидером, с Владимиром Владимировичем, будем рады, если все приедут. Приглашаем, здесь никаких вопросов нет, – заявил Аксёнов.