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Глава принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:23 09.04.2024

Глава Республики Крым, председатель Антитеррористической комиссии в Республике Крым Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, Директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова. На мероприятии были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов, задействованных для обеспечения специальной военной операции и снабжения новых регионов России.

Александр Бортников акцентировал, что украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории России.

При этом они используют в качестве исполнителей преступлений в том числе членов международного террористического подполья. Свидетельством этому являются недавние трагические события в Красногорске с многочисленными жертвами среди гражданского населения, – пояснил председатель Национального антитеррористического комитета.

В связи с деятельностью противника по нанесению ущерба важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения органы власти и силовые структуры принимают соответствующие меры по усилению их безопасности. Так, в результате своевременных действий предотвращено 27 терактов, пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований.

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Отмечается, что текущая обстановка требует дальнейшего совершенствования совместных действий государственных органов. Были определены дополнительные меры по усилению безопасности объектов вероятных террористических посягательств и совершенствованию подготовки специалистов, осуществляющих антитеррористические и противодиверсионные мероприятия.

В заседании приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, председатели антитеррористических комиссий в субъектах РФ, представители спецслужб и правоохранительных органов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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