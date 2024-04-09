Глава Крыма принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета

Александр Бортников акцентировал, что украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории России.

При этом они используют в качестве исполнителей преступлений в том числе членов международного террористического подполья. Свидетельством этому являются недавние трагические события в Красногорске с многочисленными жертвами среди гражданского населения, – пояснил председатель Национального антитеррористического комитета.

В связи с деятельностью противника по нанесению ущерба важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения органы власти и силовые структуры принимают соответствующие меры по усилению их безопасности. Так, в результате своевременных действий предотвращено 27 терактов, пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований.

Отмечается, что текущая обстановка требует дальнейшего совершенствования совместных действий государственных органов. Были определены дополнительные меры по усилению безопасности объектов вероятных террористических посягательств и совершенствованию подготовки специалистов, осуществляющих антитеррористические и противодиверсионные мероприятия.

В заседании приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, председатели антитеррористических комиссий в субъектах РФ, представители спецслужб и правоохранительных органов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым