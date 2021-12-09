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Глава Крыма провел встречу с Героями России

Глава Крыма провел встречу с Героями России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 09.12.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел встречу с Героями Российской Федерации. Он поздравил присутствующих с Днем Героев Отечества и подчеркнул, что к Героям относятся с уважением, на них равняются люди всех возрастов.

Глава Крыма провел встречу с Героями России

Вы являетесь примером для молодежи. Ваши поступки позволяют не только вашим родным и близким, но и всем нам гордиться тем, что в России есть люди, которые готовы принимать правильные решения в моменты, когда это нужно Родине, — сказал Глава Республики.

Глава Крыма провел встречу с Героями России

Также Сергей Аксёнов выразил благодарность присутствующим за активную гражданскую позицию и общественную деятельность.

Спасибо, что вы принимаете участие в общественной работе. Благодарен вам за те встречи с молодежью, которые вы проводите. Страна должна знать своих героев, — добавил Глава Крыма.

Глава Крыма провел встречу с Героями России

В ходе встречи также обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи. По мнению участников мероприятия, в этом вопросе важно сохранять и продолжать исторические  традиции Отечества, а Крым должен быть одним из центров патриотического воспитания.

Глава Крыма провел встречу с Героями России

Глава Крыма провел встречу с Героями России

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