Глава Крыма провел встречу с Героями России

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел встречу с Героями Российской Федерации. Он поздравил присутствующих с Днем Героев Отечества и подчеркнул, что к Героям относятся с уважением, на них равняются люди всех возрастов.

Вы являетесь примером для молодежи. Ваши поступки позволяют не только вашим родным и близким, но и всем нам гордиться тем, что в России есть люди, которые готовы принимать правильные решения в моменты, когда это нужно Родине, — сказал Глава Республики.

Также Сергей Аксёнов выразил благодарность присутствующим за активную гражданскую позицию и общественную деятельность.

Спасибо, что вы принимаете участие в общественной работе. Благодарен вам за те встречи с молодежью, которые вы проводите. Страна должна знать своих героев, — добавил Глава Крыма.

В ходе встречи также обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи. По мнению участников мероприятия, в этом вопросе важно сохранять и продолжать исторические традиции Отечества, а Крым должен быть одним из центров патриотического воспитания.

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