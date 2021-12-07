 Глава Крыма раскрыл некоторые кадровые вопросы

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что главой республиканского министерства культуры будет назначена Татьяна Манежины. Ныне она занимает пост первого зама главы минкульта.

Министром культуры будет Манежина Татьяна Анатольевна. Решение уже принято, – сказал Аксёнов.

Татьяне Манежиной 58 лет, она родилась в Челябинской области, окончила исторический факультет Симферопольского госуниверситета им. М. Фрунзе и Одесский региональный институт госуправления Нацакадемии государственного управления при президенте Украины. С 1992 года – в органах власти Крыма, работала на различных должностях в комитете и министерстве по делам семьи и молодежи и в Крымском центре переподготовки и повышения квалификации работников органов госвласти и местного самоуправления. С ноября 2011 года – заместитель министра культуры Крыма, с 24 января 2017 года – первый заместитель министра культуры РК.

Еще одна «кадровая интрига» — пост вице-премьера Совмина РК (который ранее занимал Андрей Рюмшин).

На место Рюмшина пока человек не назначен. Посмотрим, нужно ли вообще будет человека назначать, – может, мы перераспределим функциональные обязанности между другими вице-премьерами, – рассказал Аксёнов.

Кадровые «чистки» и ротации в правительстве Республики, по его словам, будут продолжены.

Процесс обновления власти завершен никогда не будет. Я никогда не успокоюсь. Для меня критерий один – результативность. Что-то обещали – выполняем, обещали, но не сделали – значит, уже есть претензии к должностным лицам. Поэтому, этот процесс никогда не остановится, но ожидаем подведения итогов в конце года, – заявил Глава Крыма.

Что это означает? До конца года в «верхах» Республики будут новые отставки.