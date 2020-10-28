Глава Крыма: Россия и Украина снова будут вместе

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил украинский народ с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Он также выразил уверенность в том, что Россия и Украина снова будут вместе.

Поздравляю братский украинский народ, всех наших украинских друзей и единомышленников с этой знаменательной датой. Мы помним о нашей общей истории, о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, о наших общих героях, помним о колоссальных жертвах, которые понес наш народ, — отметил Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что в боях за Украину погибли около 3 миллионов советских воинов. Ожесточенные сражения за освобождение территории Украинской ССР продолжались почти два года – с декабря 1942-го по октябрь 1944-го. За время нацистской оккупации УССР потеряла почти пятую часть населения.

Четырьмя украинскими фронтами в разное время командовали легендарные полководцы – маршалы Жуков, Конев, Малиновский, Толбухин, генерал Ватутин.

Георгий Жуков, Иван Конев, Федор Толбухин и Николай Ватутин – уроженцы центральных российских губерний, Родион Малиновский – украинец. Уроженцами Украины были маршалы Павел Рыбалко и Семен Тимошенко, трижды Герой Советского Союза летчик-ас Иван Кожедуб и отважный партизанский командир Сидор Ковпак, легендарный разведчик Евгений Березняк, «майор Вихрь», и гроза бандеровцев Павел Судоплатов. Именно они, как и тысячи других героев, русских, украинцев, людей других национальностей, являются настоящими национальными героями Украины. Они, а не нацистские выродки, палачи и предатели, – подчеркнул Аксёнов.

По подсчетам советских историков, почти 16% личного состава Красной армии (почти 7 млн. бойцов) имели украинское происхождение.

Миллионы жителей современной Украины считают себя потомками победителей. Это живая, кровная связь, это генетический код народа. То, перед чем бессильны пропаганда, репрессии, угрозы и запугивание. То, что дает нам уверенность: бандеровский режим неизбежно отправится на свалку истории, а Россия и Украина снова будут вместе, — заявил Сергей Аксёнов.