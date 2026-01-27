Глава Крыма считает необходимым своевременно пересматривать тарифы управляющих организаций

Анализ утвержденных размеров оплаты за жилищные услуги, которые предоставляются управляющими многоквартирными домами организациями на территории Республики Крым, должен быть завершен до середины февраля. Такое распоряжение сделал Глава Республики Крым. Как отметил Сергей Аксёнов, внимания требуют как договоры и соглашения, уже заключенные с собственниками жилья, так и вопрос соответствия размера тарифов качеству и объему выполняемых работ.
По завершении общей ревизии планируется оптимизировать деятельность всех управляющих организаций. Кроме того, Сергей Аксёнов остановился на теме капитального ремонта МКД, а также ремонта подъездов.
Так, в течение недели будут проанализированы принятые ранее решения по очередности проведения капремонта общего имущества в МКД, чтобы понять, насколько справедливо сформирована данная очередь. Аналогичный срок дается для определения конкретных подъездов, в которых нужно провести ремонт, за какое время и за счет каких источников финансирования работы будут произведены. В республике насчитывается порядка 3 тыс. подъездов, которые необходимо привести в порядок в первую очередь, – в домах, где проживают граждане с низкими доходами.
Еще одно направление, требующее комплексной ревизии, – общежития. Сергей Аксёнов поручил главам администраций муниципальных образований лично обойти все объекты, чтобы определиться с перечнем работ.
Мы не сможем отремонтировать непосредственно жилые помещения, но точно сможем улучшить общие условия проживания граждан: привести в порядок кровлю и электропроводку, сетевое хозяйство в целом, входные группы. Ряд общежитий в сельской местности подлежит расселению, а значит, должен быть составлен соответствующий план. В течение недели нужно определить все меры поддержки, которые мы можем оказать жителям общежитий, – распорядился Глава Крыма.
В рабочей встрече приняли участие Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
