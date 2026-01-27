Глава Крыма считает необходимым своевременно пересматривать тарифы управляющих организаций

По завершении общей ревизии планируется оптимизировать деятельность всех управляющих организаций. Кроме того, Сергей Аксёнов остановился на теме капитального ремонта МКД, а также ремонта подъездов.

Так, в течение недели будут проанализированы принятые ранее решения по очередности проведения капремонта общего имущества в МКД, чтобы понять, насколько справедливо сформирована данная очередь. Аналогичный срок дается для определения конкретных подъездов, в которых нужно провести ремонт, за какое время и за счет каких источников финансирования работы будут произведены. В республике насчитывается порядка 3 тыс. подъездов, которые необходимо привести в порядок в первую очередь, – в домах, где проживают граждане с низкими доходами.

Еще одно направление, требующее комплексной ревизии, – общежития. Сергей Аксёнов поручил главам администраций муниципальных образований лично обойти все объекты, чтобы определиться с перечнем работ.

Мы не сможем отремонтировать непосредственно жилые помещения, но точно сможем улучшить общие условия проживания граждан: привести в порядок кровлю и электропроводку, сетевое хозяйство в целом, входные группы. Ряд общежитий в сельской местности подлежит расселению, а значит, должен быть составлен соответствующий план. В течение недели нужно определить все меры поддержки, которые мы можем оказать жителям общежитий, – распорядился Глава Крыма.

В рабочей встрече приняли участие Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым