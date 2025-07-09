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Глава Крыма: "Считаю очень важным направлять науку именно в практическое русло"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма: «Считаю очень важным направлять науку именно в практическое русло»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:54 09.07.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов совместно с Министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым посетил объекты ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

В частности, было осмотрено структурное подразделение вуза – Институт «Академия строительства и архитектуры», расположенное в городе Симферополе. Сергею Аксёнову и Валерию Фалькову представили научные наработки учащихся федерального университета в сферах медицины, сельского хозяйства, высоких технологий, других.

По словам Валерия Фалькова, Крым является уникальной территорией, обладающей большим научным потенциалом, который в первую очередь связан с его богатой историей.При этом одной из основных задач федеральной и республиканской власти, а вместе с ними и университетов остается создание благоприятных условий для комфортного и интересного обучения студентов.

Важно, чтобы наиболее способные и подготовленные выпускники школ республики, других регионов России стремились сюда за качественным образованием и в будущем связывали свою судьбу с Крымом. Минобрнауки РФ, в свою очередь, способствует этому через разные федеральные программы – от развития инфраструктуры до нашей флагманской программы «Приоритет-2030», – поделился Глава Минобрнауки России.

В свою очередь, Сергей Аксёнов выразил признательность Валерию Фалькову и Правительству Российской Федерации за постоянную поддержку отраслей науки и высшего образования в Крыму.

Движение по данному направлению идет планомерно в том числе благодаря непосредственному содействию Валерия Николаевича Фалькова, который лично включается в решение ключевых задач. Благодаря налаженной коммуникации нам удается избегать излишней бюрократизации процессов, особенно важных для преподавателей и студентов. Так, например, сейчас коллеги изучают варианты ремонта общежитий Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Также продолжается модернизация вуза в целом, строятся новые объекты, закупается современное оборудование, – подчеркнул Глава Крыма.

Помимо этого, Сергей Аксёнов отметил постоянно растущий научный потенциал КФУ имени В.И. Вернадского.

Сегодня мы ознакомились с некоторыми наработками и изобретениями крымских студентов в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и других сферах. В ближайшее время обсудим их практическое внедрение. Считаю очень важным направлять науку именно в практическое русло. Помочь с организацией испытаний, внедрением новых технологий и идей – важная миссия органов власти, – сказал Глава республики.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, и.о. ректора Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов, другие.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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