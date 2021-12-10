Глава Крыма Сергей Аксёнов наградил спортсменов и тренеров РК

Глава Республики Крым принял участие в церемонии награждения спортсменов и тренеров Республики Крым за высокие спортивные достижения на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио и Чемпионате мира по ПАРА-армрестлингу. Сергей Аксёнов поздравил и поблагодарил ведущих спортсменов и тренеров Крыма за высокие спортивные достижения и усердный труд, который способствовал достижению выдающихся результатов.

Хотел сказать вам слова благодарности, мы знаем и помним о тех заслугах, которые есть у каждого из вас. Достижениями крымских спортсменов гордятся все жители республики, восхищаются вашим спортивным подвигом. Хочу еще раз поздравить, поблагодарить вас и тренерский состав, пожелать новых успехов и побед, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

Сергей Аксёнов отметил, что в этом году крымские спортсмены вновь добились впечатляющих успехов на самых престижных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира.

Также Глава Крыма отметил, что со своей стороны Правительство Республики Крым готово обеспечить все необходимое для осуществления выездов на соревнования, помочь с закупкой экипировки и спортивного инвентаря, организацией тренировочного процесса.

В рамках мероприятия Сергей Аксёнов вручил выдающимся крымским спортсменам и тренерам отличительные знаки Главы Республики Крым «Часы от Главы Республики Крым».

Также в ходе мероприятия министр спорта РК Ольга Торубарова поздравила спортсменов и их тренеров с высокими спортивными достижениями.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым