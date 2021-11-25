Глава Крыма Сергей Аксёнов намерен выставить оценки главам администраций

9 декабря Глава Республики Крым Сергей Аксёнов намерен дать оценку работе глав администраций.

Будет итоговое совещание, где будут подведены итоги и можно будет дать оценку органам республиканской и муниципальной власти с точки зрения выполнения поручений. Будет проведен доскональный анализ причин переноса сроков данных мной поручений, — цитирует пресс-служба Сергея Аксёнова.

По словам Сергея Аксёнова, предварительно будет проведено еще одно совещание с участием управляющих МКД, на котором обсудят скорость реагирования органов власти на жалобы жителей, наличие повторных обращений на одни и те же темы. По мнению Главы Крыма, большинство руководителей муниципальных образований не справились с задачей по определению муниципальных управляющих организаций в МКД, где все еще не выбран способ управления.

Большинство глав администраций необоснованно перенесли сроки исполнения этого поручения. Ситуация не была изучена, в детали никто не вникал. Все это оценивается, как вина руководителя и нежелание выполнять свои функциональные обязанности, — отмечает Глава республики.

Такая же ситуация, по словам Сергея Аксёнова, сложилась с выполнением поручения о выходе на места и составлении реестра домовладений без центрального канализования.

На сегодняшний день, как отметили большинство людей, оказывается, что никто из органов власти на местах не появлялся. Все данные будут опубликованы. За ложь и неправдиво поданную информацию будут приняты организационные решения по отношению к тем, кто составлял эти списки. Путём обзвона людей будет осуществляться контроль, — уточняет Глава Крыма.

В ходе обсуждения темы санитарного состояния территорий Сергей Аксёнов в очередной раз отметил ненадлежащий уровень выполнения данной работы.

Перенос сроков в случае необходимости можно было обосновать заранее. Сейчас же будет жесткий контроль, причины уже неважны, оценивается только результат работы, — говорит Глава республики.

По словам Сергея Аксёнова, руководители муниципалитетов обязаны поддерживать тесный контакт с населением, и «если главу администрации жители на местах не знают, значит, он не на своем месте работает».

Комментируя работу управляющих организаций в Крыму, Глава республики отметил, что взимание платы и при этом неоказание услуг должно быть расценено как уголовно наказуемое преступление. Глава Крыма подчеркнул, что по данному вопросу будут подключены сотрудники правоохранительных органов, организованы соответствующие проверки составленных актов о проведенных работах.

Также Сергей Аксёнов поручил утвердить сроки рекультивации мусорных полигонов на территории Республики Крым.

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым