Глава Крыма Сергей Аксёнов наведался в Бахчисарай — с осмотром стройобъектов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов с рабочим выездом посетил объекты строительства и реконструкции как Бахчисарае, так и в Бахчисарайском районе: ознакомился с ходом ремонтно-реставрационный работ на объекте культурного наследия федерального значения «Ханский дворец», проверил работу по благоустройству общественных территорий на ул. Фрунзе и пер. Музыкальном, проинспектировал состояние дороги на ул. Гурзуфской, выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство мемориального комплекса жертвам депортации» в поселке Сирень, а также строительство школы на 250 мест в селе Маловидное Бахчисарайского района.

В целом работу по объектам в регионе можно оценить на «четыре с минусом». Ситуация разная – есть плюсы и минусы. На ряде объектов работы даже не начинались, несмотря на график. Чтобы найти паспорт производства работ, нужно пройти настоящий «квест», а поиск рабочего на строящемся по плану объекте в некоторых случаях становится невыполнимой «миссией». Из графика следует, что на объекте должны работать 9 человек, по факту невозможно никого найти, а там, где удалось найти рабочих, не дозвонились до подрядчика, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главу Республики.

По словам Сергея Аксёнова, никаких проблем с финансированием строительных и ремонтных работ нет, но есть проблемы в ответственном и добросовестном выполнении исполнителями взятых на себя обязательств:

Существует стандартный набор исполнительных документов, согласованных с заказчиком, который безоговорочно должен присутствовать на объекте, но даже эта простая истина до сих пор кого-то шокирует. Из документов должно четко следовать, сколько людей и техники должны находиться на объекте в текущий момент времени, план действий, сроки готовности объекта – ничего этого, к сожалению, не было сегодня в большинстве случаев.

Также в рамках поездки Глава Крыма проинспектировал дорогу на улице Гурзуфской, на которую поступила жалоба от заявителя через социальную сеть на имя Сергея Аксёнова:

Вчера было обращение по улице Гурзуфской в Бахчисарае. Решил лично проверить. По всему району такая дорога, разве что на танке можно проехать, таких улиц много и в других районах. Возникает вопрос, почему эти улицы не были поставлены в первую очередь в план капитального ремонта. Поручил министру транспорта, руководству города организовать делегацию, выехать на место и завтра к концу дня представить план действий и объем финансирования для решения данной проблемы, — отметил Глава республики.

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что на данный момент исполнительная документация к единому образцу не приведена, и уточнил, что этот вопрос находится на особом контроле вице-премьера Евгения Кабанова и будет решен в ближайшее время.

Наряду с проблемами, есть и примеры довольно успешной работы. Таким примером является строительство школы на 250 мест в селе Маловидное. Работа на объекте «кипит», исполнительные документы в порядке, людей даже больше, чем должно быть по графику, следовательно, нет рисков срыва сроков. За такую добросовестную работу можно только поблагодарить, — сказал Глава Крыма.

Напомним, Сергей Аксёнов совместно с Председателем Совета министров Республики Крым Юрием Гоцанюком планирует объездить все муниципалитеты, чтобы проверить как можно больше объектов. Глава РК подчёркивает: так или иначе, но все документы будут приведены в порядок, а работы сданы в срок.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым