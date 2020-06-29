Глава Крыма Сергей Аксёнов: "Они сеяли панику и страх в рядах врага..."

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем партизан и подпольщиков.

Сегодня наша страна отмечает День партизан и подпольщиков. 79 лет назад, 29 июня 1941 года – то есть, на седьмой день Великой Отечественной войны, – вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о создании партизанских отрядов и диверсионных групп для борьбы с вражескими войсками.

Партизаны и подпольщики нанесли фашистам огромный урон. Они сеяли панику и страх в рядах врага, укрепляли веру в Победу в сердцах мирных людей, оставшихся на оккупированных территориях.

Оккупация Крыма длилась 923 дня. За это время наши партизаны уничтожили около 30 тысяч вражеских солдат и офицеров, 79 воинских эшелонов, два бронепоезда, 2,5 тысячи единиц различной техники. В ходе операции по освобождению полуострова партизанские соединения стали «третьим фронтом», оказав неоценимую помощь наступающим войскам.

В партизанских отрядах и подпольных группах плечом к плечу сражались люди разных национальностей. Даже дети встали на борьбу с оккупантами: одну из самых известных, самых дерзких и эффективных подпольных групп создали школьники первой симферопольской гимназии. На счету «Особой диверсионной группы» — именно так мальчишки назвали свой отряд – 23 диверсии и 80 уничтоженных в перестрелках гитлеровцев.

Более трех тысяч партизан и участников подпольного движения были награждены орденами и медалями. Имена многих героев увековечены в названиях улиц и населенных пунктов нашего полуострова.

Подвиг партизан и подпольщиков навсегда останется в памяти народа!

Дорогие ветераны! Ваша жизнь, ваш подвиг, ваше мужество и патриотизм являются достойным примером для подрастающего поколения, для всех нас! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, долголетия, неиссякаемой энергии и всего самого доброго!