Глава Крыма Сергей Аксёнов проверил стройобъекты в Симферопольском районе. Говорит — вопросы есть

На объекты строительства в Симферопольском районе Глава Крыма Сергей Аксёнов нагрянул в среду. Основной вывод:

Работы ведутся, по сравнению с Симферополем ситуация лучше, но все же много ещё проблемных вопросов, которые предстоит решить, — заявил Сергей Аксёнов.

В рамках поездки Глава Крыма посетил спорткомплекс на ул. Белова в с. Мирном, который не успевают сдать в срок, также на объекте не оказалось паспорта организации работ. Там же в Мирном на ул. Стадионной проводят благоустройство парка. По данному объекту проблем обнаружено не было, работы будут закончены раньше установленного срока. Затем Глава Крыма проинспектировал ремонт дороги на пер. Ботаническом в пгт Гвардейское, на этом объекте сроки соблюдаются.

Отдельно следует отметить вопрос переселения из аварийного жилья на ул. Острякова в Гвардейском. На объекте не оказалось паспорта производственных работ и должного количества строителей. Один дом закончен на 100%, второй отстаёт от плана. По данному объекту Глава республики поручил провести служебное расследование по вопросу взаиморасчетов, — сообщили в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

Сергей Аксёнов также отметил, что ремонт дороги в с. Тепловка на ул. Строителей не ведется, рабочих нет, а также добавил, что для оперативного решения этого вопроса сегодня все службы выезжают на место и определяются, когда подрядчик выходит на работу.

Этот объект – пример слабой координации между муниципальными и республиканскими органами власти в части решения возникающих проблем. Нет никаких трудностей в том, чтобы обозначить места пересечения с канализационными и водопроводными сетями, а тем временем подрядчику есть чем заняться на объекте. Такие вопросы должны решаться в течение часа. Нужно экономить каждую минуту, не тратить время впустую, — подчеркнул Глава Крыма.

Также в ходе рабочего визита Сергей Аксёнов посетил реконструируемую часть набережной в Николаевке. На объекте произведена расчистка территории, но на данный момент работы не ведутся, по факту на объекте присутствовали 2 человека. В ходе телефонного разговора Главы Крыма с представителем подрядчика выяснилось, что срок сдачи объекта — 31 октября. Сергей Аксёнов призвал ускориться, мобилизовать все силы и сдать объект в установленный срок.

Экскаватор не должен заработать по нашему приезду. Подрядчики должны заботиться о своей репутации, ведь от качества выполненных работ и добросовестности напрямую зависит, будет ли у них работа в дальнейшем, — обратил внимание Глава республики.

Сергей Аксёнов обозначил, что все объекты, которые должны быть построены и сданы в этом году в эксплуатацию, будут сданы любой ценой. Глава республики также напомнил, что такие выезды будут носить регулярный характер, и призвал министров и глав администраций чаще бывать на объектах строительства и персонально нести ответственность за результат.

Вопросы дальнейшей координации работ и итоги рабочих выездов будут обсуждаться 13 августа в 11 часов на еженедельном совещании по строительной отрасли Крыма. Прямой эфир будет транслироваться на телеканале «Крым24» и на страницах Главы республики в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым