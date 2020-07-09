Глава Крыма Сергей Аксёнов снова в лидерах рейтинга самых цитируемых губернаторов-блогеров

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов занял пятое место в медиарейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за июнь 2020 года. Результаты рейтинга опубликованы на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия» .

Так, на сайте «Медиалогии» уточняется, что Министр транспорта Евгений Дитрих, Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев дали старт движению грузовых поездов по мостовому переходу через Керченский пролив. Также СМИ сообщали, что Сергей Аксёнов отменил двухнедельную изоляцию для приезжающих в Крым туристов. Кроме того, СМИ цитировали заявление Главы республики о том, что Крым не станет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды на полуостров, — озвучили данные рейтинга в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

Также наиболее цитируемыми губернаторами стали:

мэр Москвы Сергей Собянин, медиаиндекс которого составил 59 130 (604 156,8 сообщений),

губернатор Московской области Андрей Воробьёв с индексом цитируемости 27 320 (204 253,9 сообщений),

губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с индексом 15 087 (163 974,6 сообщений).

СПРАВКА. «Медиалогия» – независимая, не имеющая медиаактивов исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ в реальном времени. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 57 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет — СМИ. Рейтинг рассчитан по российским СМИ.