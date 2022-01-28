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Аксёнов не собирался возглавлять Крым «долго». Говорит, что и сейчас за должность не цепляется
Фото: пресс-служба Главы РК

Глава Крыма Сергей Аксёнов — четвёртый в рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:41 28.01.2022

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов занял четвертое место в медиарейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за 2021 год. Результаты рейтинга опубликованы на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Сергей Аксёнов вошёл в пятерку самых цитируемых российских губернаторов-блогеров с индексом цитируемости 2988,7. Также наиболее цитируемыми губернаторами стали мэр Москвы Сергей Собянин, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, — отмечают в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

На сайте «Медиалогии» уточняется, что СМИ цитировали публикацию Сергея Аксёнова в социальной сети «ВКонтакте» о поручении правительству региона быстро и без бюрократии компенсировать ущерб от подтопления жителям республики.

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СПРАВКА. «Медиалогия» – независимая, не имеющая медиаактивов исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе соцмедиа и СМИ в реальном времени. В медиарейтинг вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 70 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет — СМИ.

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым


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