Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Мы поздравляем мам и бабушек, жен, дочерей и сестер, подруг и коллег»

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Международным женским днем 8 марта.
День 8 Марта всегда теплый и радостный, даже если за окном холодно, пасмурно и сыро. Он согрет самыми сильными и высокими чувствами – любовью и нежностью, уважением и восхищением. Мы поздравляем мам и бабушек, жен, дочерей и сестер, подруг и коллег.
И все же никакие красивые слова, никакие цветы и подарки не могут в полной мере передать наших чувств, нашей благодарности и признательности вам, милые женщины.
Ваша любовь и красота, доброта и душевная щедрость делают мир лучше, покоряют нас, мужчин, вдохновляют и поддерживают в тяжелые минуты. Вы незаменимы дома и на работе, ваши успехи и достижения в самых разных сферах впечатляют. Одним словом, без вас – никуда.
Но самое главное – женщина дает жизнь. Она – ангел-хранитель семьи и домашнего очага. Нет на свете ничего важнее этой миссии, этого призвания, этого труда, от которого зависит будущее. Потому поддержка семьи, материнства и детства остается ключевым приоритетом государственной политики как на федеральном, так и на региональном уровне.
И, конечно, особые сердечные поздравления мы сегодня адресуем женщинам, которые находятся в зоне специальной операции. Родным и близким наших героев, тем, кто ждет наших защитников дома, кто хранит их своей любовью и молитвой, кто помогает фронту в тылу. Спасибо вам, родные, и пусть все у вас будет хорошо!
Поздравляю наших дорогих женщин с праздником, желаю всем крепкого здоровья, благополучия, любви, внимания и понимания! И пусть слова благодарности и восхищения в ваш адрес звучат не только в праздник, но и каждый день! Это правильно и справедливо, – говорится в поздравлении Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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