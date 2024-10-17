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Глава Крыма Сергей Аксёнов о начале отопительного сезона
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов о начале отопительного сезона

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:07 17.10.2024

Глава Республики Крым напомнил жителям республики о том, что решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий и температурного режима. По словам Сергея Аксёнова, в связи с понижением температуры воздуха увеличилось количество обращений крымчан по поводу старта отопительного периода.

Поручил главам администраций принять соответствующие постановления в ближайшее время. В первую очередь теплоснабжение должно быть запущено на объектах социальной сферы, в том числе в детских садах, школах, в учреждениях здравоохранения, – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов акцентировал, что особое внимание должно быть уделено предупреждению аварийных ситуаций.

Если такие ситуации все же возникают, устранять их надо максимально оперативно. Соответствующие службы должны быть к этому полностью готовы, – поставил задачу Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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