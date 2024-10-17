Глава Крыма Сергей Аксёнов о начале отопительного сезона

Поручил главам администраций принять соответствующие постановления в ближайшее время. В первую очередь теплоснабжение должно быть запущено на объектах социальной сферы, в том числе в детских садах, школах, в учреждениях здравоохранения, – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов акцентировал, что особое внимание должно быть уделено предупреждению аварийных ситуаций.

Если такие ситуации все же возникают, устранять их надо максимально оперативно. Соответствующие службы должны быть к этому полностью готовы, – поставил задачу Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым