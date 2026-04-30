Глава Крыма Сергей Аксёнов о принципах работы с обращениями граждан

Главной темой мероприятия, которой Сергей Аксёнов уделил основное внимание, стала работа с обращениями и жалобами граждан, поступающими в адрес органов власти в том числе через официальные страницы в социальных сетях.

Так, за два месяца на имя Главы Республики Крым поступило 8 306 обращений по следующим сферам: ремонт дорожного покрытия, пособия, компенсации и льготы, вопросы участников СВО и членов их семей, обеспечение соблюдения законности и охраны правопорядка, реализация прав и свобод граждан, транспорт и дорожное хозяйство, вопросы здравоохранения, электроэнергия, коммунальное хозяйство, другие.

Наибольшее число обращений – 1 296 – зафиксировано по городу Симферополю. Еще 954 – по Симферопольскому району, 407 – Феодосии, 334 – Керчи, 312 – Ялте, 240 – Джанкойскому району, 211 – Красногвардейскому району, 200 – Белогорскому району, 187 – Бахчисарайскому району, 182 – Ленинскому району. Наименьшее число обращений по Судаку и Раздольненскому району – 43 и 35 соответственно.

Если разбить общее количество по муниципалитетам, подсчитал Сергей Аксёнов, то на долю каждого приходится около 4–5 обращений в день, отреагировать на которые должным образом не составляет большого труда.

По мнению Сергея Аксёнова, для руководителя любого уровня обращения, с которыми к тому приходят люди, являются отражением его деятельности на вверенном направлении.

Все жалобы, просьбы о содействии в решении того или иного проблемного вопроса – открытое, по сути, социологическое исследование с уже готовыми результатами. Это важный инструмент для всех нас, благодаря которому можно своевременно отреагировать на ситуацию и не довести ее до критического состояния. Решение, казалось бы, небольших, но значимых для населения вопросов поможет повысить общий уровень благополучия в Крыму. А еще это поспособствует укреплению доверия к органам власти. Ваша работа будет оцениваться совсем по-другому. Нам необходимо изменить наши подходы так, чтобы наша республика стала одним из самых чистых, комфортных, благоустроенных регионов в России. И наши граждане в этом – наши первые союзники. Цель вполне реалистичная, особенно с учетом того, как много внимания и поддержки оказывает нам Президент, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов призвал всех должностных лиц максимально избегать формализма в рамках коммуникации с гражданами и отработки поступающих обращений.

Обратная связь с населением должна выйти на качественно новый уровень. Считаю нашей с вами прямой обязанностью создать такие условия, при которых люди всегда будут четко знать и понимать, к кому они могут обратиться и от кого ждать помощи. Будь то крымчанин или турист – каждому должна оказываться незамедлительная поддержка по любому направлению, должна быть дана консультация с четкими разъяснениями, как действовать и чего ждать. При этом важно не ограничиваться пустыми заявлениями и декларированием намерений, а озвучивать конкретные варианты и сроки решения, – подчеркнул Глава республики.

Вместе с тем Сергей Аксёнов акцентировал важность координации и взаимодействия между администрациями муниципалитетов, министерствами и ведомствами, а также депутатским корпусом для грамотной отработки обращений.

Как уже говорил не раз, отфутболивание граждан недопустимо. Буквально запрещается перенаправлять людей неизвестно куда и бросать их один на один с бедой. Проблема должна решаться тем органом, куда обращение поступило. Чуть ли не буквально берете человека за руку и сопровождаете его, пока вопрос не будет закрыт компетентным лицом. При этом старшими в муниципалитетах остаются главы администраций, которые управляют и руководят всеми процессами. Ситуации, при которых, к примеру, работник ресурсоснабжающей организации отказывается сотрудничать, потому что, видите ли, не находится в прямом подчинении администрации, просто непозволительны. Мы все – одна большая команда. И работать должны все как один, на благо Крыма и крымчан, – сказал Глава республики.

Дополнительно Сергей Аксёнов остановился на теме размещения информации на официальных сайтах исполнительных органов и администраций муниципальных образований. Работу в этом направлении нужно продолжать усиливать: наполнение ресурсов должно быть своевременным и всеобъемлющим, а представляемые данные – актуальными и понятными для аудитории.

Помимо этого, в рамках совещания обсуждались вопросы кассового исполнения бюджетов крымских городов и районов, работы общественного транспорта, приведения в нормативное состояние дорог, выполнения протокольных поручений и исполнительской дисциплины.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Андрей Козырев, вице-премьеры и министры Правительства РК, главы администраций муниципальных образований, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым