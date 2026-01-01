Глава Крыма Сергей Аксёнов о трагедии в Херсонской области: «Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль…»

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал трагедию в Херсонской области — в новогоднюю ночь украинцы ударили по мирным жителям:

Кровавое преступление озверевших украинских нацистов в новогоднюю ночь: удар по мирным людям в Херсонской области. Десятки погибших и пострадавших. Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль… Приношу самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Крым готов оказать нашим соседям и братьям всю необходимую поддержку.