Глава Крыма Сергей Аксёнов о трагедии в Херсонской области: «Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль…»

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал трагедию в Херсонской области — в новогоднюю ночь украинцы ударили по мирным жителям:
Кровавое преступление озверевших украинских нацистов в новогоднюю ночь: удар по мирным людям в Херсонской области. Десятки погибших и пострадавших. Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль… Приношу самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Крым готов оказать нашим соседям и братьям всю необходимую поддержку.
Отметим, в крымские больницы привозят раненых — здесь.
