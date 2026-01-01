Прямо сейчас:
В Крыму прооперировали одну из пострадавших женщин после атаки ВСУ на Херсонскую область

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:35 01.01.2026

В Джанкойскую центральную районную больницу доставили четырех женщин, пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области, одна из них прооперирована и находится в реанимации. Об этом журналистам сообщил главврач Джанкойской ЦРБ Вячеслав Овчинников.

Сегодня утром к нам было доставлено четверо пострадавших из Херсонской области. Это женщины. Две из них – в состоянии средней степени тяжести, две – в тяжелом состоянии. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь. Одна пациентка в тяжелом состоянии находится у нас в отделении реанимации, — рассказал Овчинников.

По его словам, женщине провели успешную операцию, ее состояние стабилизируется, она находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Других доставленных в Джанкой пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения третьего уровня города Симферополя, добавил Овчинников.

Главврач также сообщил, что у пострадавших в основном осколочные ранения.

СПРАВКА: В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. В частности, в Крым эвакуировали четверых пострадавших.

источник: РИА Новости Крым

