Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Обещаю крымчанам, что не сверну с дороги, двигаюсь тем путем, который обозначил наш Лидер»

Уважаемый Владимир Васильевич!

Уважаемый Владимир Андреевич!

Уважаемые коллеги!

В первую очередь, хочу сказать, что выборы прошли в безопасной обстановке для крымчан, которые высказывали свое волеизъявление на избирательных участках.

Во-вторых, выборы, особенно в такой сложной ситуации, показали, что общество консолидировано, в первую очередь по поддержке Президента, по поддержке наших Вооруженных Сил. Мы видим отношение крымчан к людям в военной форме.

В-третьих, все выборы были проведены прозрачно, контакты со всеми руководителями партийных структур, с коллегами, с теми, кто прошел от политических партий, и теми, кто не прошел, поддерживались. Мы работали совместно, грубых нарушений допущено не было.

Хочется сказать слова благодарности всем крымчанам, слова уважения всем, кто пришел на избирательные участки, отдал свой голос за развитие Крыма. Не важно, за какую политическую партию вы голосовали. На встречах с коллегами, руководителями партийных организаций, представителями парламентских партий я сказал, что не делю крымчан на политические силы. Да, мы двигаемся в рамках политических структур, но мы все живем в нашем российском Крыму и делаем общее дело. Уверен, что дальше будем работать совместно на этом направлении.

Слова благодарности в адрес Президента Владимира Владимировича Путина за то, что сегодня он в том числе подал мою кандидатуру для голосования на сессии Парламента Крыма. Спасибо Лидеру за доверие. Но в первую очередь Главе государства спасибо за все, что было сделано с 2014 года. Возвращение Крыма на историческую Родину – это заслуга [Президента]. Конечно, Лидер поддержал волю крымчан, видел, чего хотят люди, шел навстречу людям. Но все решения были приняты лично [Владимиром Владимировичем Путиным]. Развитие Крыма показало, что мы действительно вкладывались в работу по созданию более качественного уровня жизни в нашей республике в соответствии нормам времени, которые есть в стране, тем задачам, которые ставит наш Президент. Без Лидера мы бы не продвинулись. [Еще раз] спасибо Президенту за решение по моей кандидатуре.

С точки зрения ответственности, еще пять лет работать в том же режиме нелегко, но я не жалуюсь. Бывает непросто, но силы есть, и раз Лидер доверяет, если депутаты поддержат мою кандидатуру, могу сказать одно: вы знаете, что все планы у нас с вами есть. Главная же наша цель – это победить, достигнуть целей и задач, поставленных Лидером. Все наши действия направлены на одно – чтобы малой кровью, как можно меньшими жертвами добиться справедливости, укрепления суверенитета, безопасности, обороноспособности нашей страны. Без устранения внешних угроз у нас не будет динамичного развития.

Мы с вами прошли сложные периоды, были во многих критических ситуациях, которые в мире никто не проходил. Мы прошли их достойно, потому что были одной командой, имели поддержку федерального центра: Главы государства, всех органов власти Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента и лично Владимира Васильевича Устинова, Правительства России, Госдумы и Совета Федерации, Администрации Президента. Мы работали в едином блоке. Да, не идеально, но то, чего мы добились, – это результат большой совместной работы.

Спасибо нашему духовенству, которое способствовало установлению [в республике] уважительного отношения между людьми разных национальностей. Мы показали, что Крым монолитен, что мы – многонациональная республика, но мы едины в своем стремлении сделать наш российский Крым лучше.

Обещаю крымчанам, что не сверну с [дороги], двигаюсь тем путем, который обозначил наш Лидер. Все, что мы обещали, должно быть выполнено. Это, в первую очередь, повышение эффективности государственного управления, в том числе и кадровая политика. Много других вопросов, которые должны повлиять на достижение целей быстрее, эффективнее, менее затратными способами, чем сейчас. Если мы это сделаем, то дальше будем двигаться очень быстро.

Мы еще раз показали – любые задачи нам под силу, когда мы вместе. Поэтому еще раз хотел вам сказать слова благодарности. Спасибо моему другу Владимиру Андреевичу, всем коллегам, правоохранительному блоку за безопасность, за большую проделанную работу. Уверен, что и дальше мы будем с вами достигать поставленных задач также эффективно.

Всем спасибо! – сказал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым