Сергей Аксёнов — снова Глава Республики Крым

В ходе мероприятия полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов огласил имена представленных Президентом Владимиром Путиным трех кандидатов на должность руководителя республики.

Сергей Аксёнов выступил с речью, обозначив основные положения программы деятельности на предстоящие пять лет. Затем свои планы представили другие претенденты на пост Главы Крыма.

В рамках открытого голосования по каждой из представленных кандидатур на пост Главы Крыма был избран Сергей Аксёнов, после чего состоялась торжественная церемония его вступления в должность.

Сергей Аксёнов принес присягу на верность Конституции России и республики, а также народу Крыма:

Клянусь при осуществлении полномочий Главы Республики Крым соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности Главы Республики Крым, верно служить многонациональному народу Крыма, – сказал Глава республики.

Помимо этого, Сергей Аксёнов выразил благодарность Главе государства и крымчанам за оказанное ему доверие.

Полномочный представитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов поздравил Сергея Аксёнова и отметил необходимость сделать акцент в работе на программу социально-экономического развития республики, особое внимание уделить повышению уровня жизни крымчан, в том числе по сдерживанию роста цен на продовольственные товары.

Владимир Константинов, ранее избранный путем тайного голосования Председателем Государственного Совета Республики Крым, также отметил, что республику ждет новый интересный период развития, который будет пройден с достоинством и честью благодаря совместной работе всех органов власти.

С поздравительными словами также выступили губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, Глава Крымской митрополии Высокопреосвященнейший Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев.

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Бабашов, Константин Бахарев, Леонид Ивлев, представитель Администрации Президента Российской Федерации Евгений Чигирь, прокурор Республики Крым Олег Камшилов, начальник УФСБ Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Леонид Михайлюк, министр внутренних дел по Республике Крым Игорь Илларионов, председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев, представители общественности, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым