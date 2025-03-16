Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Одиннадцать лет назад крымчане определили на референдуме свое будущее»

Что главное в этой истории?

Мы шли к референдуму много лет. Нас объединяла крымская мечта о возвращении домой.

Киевский режим сам сделал все, для того чтобы Украина потеряла Крым навсегда. Нацисты, захватившие власть в результате государственного переворота, готовили для полуострова кровавый сценарий.

В этой ситуации наш Президент принял единственно правильное и справедливое решение: защитить соотечественников, дать им возможность свободно, не опасаясь расправ, выразить свою волю на референдуме. Это решение поддержали не только жители Крыма и Севастополя, но и подавляющее большинство россиян.

Наш референдум соответствовал всем юридическим и демократическим стандартам, Уставу ООН. Это, без всякого преувеличения, эталон подлинного народовластия. Что особенно очевидно на фоне кризиса западной демократии, которая перерождается в тоталитаризм.

Крымчане могут с полным правом называть себя творцами истории. Сегодня она продолжается на фронтах СВО, где наши воины сражаются за правду, свободу и справедливость. За те ценности, которые вдохновляли нас в 2014 году. За Россию. За Победу, – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым