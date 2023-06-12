Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Победа будет за нами!»

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем России.

Рад поздравить всех с Днем России! Этот праздник наполняет нас гордостью за наше великое Отечество. Оглядываясь назад, мы видим, какой огромный и сложный путь прошла Россия за последние десятилетия. Это был путь к себе.

Преодолен тяжелейший экономический кризис. Побежден терроризм на Северном Кавказе. Наша Родина вернула себе статус великой мировой державы. В родную гавань вернулся Крым, а затем и другие русские земли: Донбасс, Херсонщина, Запорожская область.

Сегодня наша страна противостоит всему объединенному Западу, инструментом которого является Украина, превращенная в анти-Россию.

Но никакие испытания не способны сломить нашу волю и дух. Никакие угрозы не заставят нас свернуть с исторического пути, отказаться от нашей истории, целей и ценностей.

Именно за это сейчас сражаются наши бойцы, участвующие в СВО. Наших воинов поддерживает весь многонациональный народ России.

«Нам силу дает наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда!»

Победа будет за нами! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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