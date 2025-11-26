26 ноября глава Крыма Сергей Аксенов отмечает свой 53-й день рождения. Он неизменно руководит регионом с момента его воссоединения с Россией в 2014 году, при этом до 2019-го Аксенов также выполнял функции главы правительства республики.

За весь этот период властям Крыма приходилось выполнять огромный объем работы, связанной с интеграцией региона в правовое и экономическое поле России, поддерживать политическую стабильность и межнациональное согласие в регионе, преодолевать тяжелые последствия украинского «наследия». Немало сил и времени ушло на формирование стабильной и профессиональной управленческой команды и создание условий, при которых в Крыму могли бы без сбоев и авралов реализовываться крупные инфраструктурные проекты.

Решение этих важных задач в Крыму усугублялось разнообразными ЧП и стихийными бедствиями: многочисленные санкции, энергетическая, водная и продовольственная блокады, два теракта на Крымском мосту, наводнения в Керчи и Ялте 2021 года, «шторм века» 2023-го … А с началом специальной военной операции полуостров де-факто стал прифронтовым регионом, по которому киевский режим постоянно пытается нанести удары, но получает решительный отпор российских защитников.