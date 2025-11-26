За весь этот период властям Крыма приходилось выполнять огромный объем работы, связанной с интеграцией региона в правовое и экономическое поле России, поддерживать политическую стабильность и межнациональное согласие в регионе, преодолевать тяжелые последствия украинского «наследия». Немало сил и времени ушло на формирование стабильной и профессиональной управленческой команды и создание условий, при которых в Крыму могли бы без сбоев и авралов реализовываться крупные инфраструктурные проекты.
Решение этих важных задач в Крыму усугублялось разнообразными ЧП и стихийными бедствиями: многочисленные санкции, энергетическая, водная и продовольственная блокады, два теракта на Крымском мосту, наводнения в Керчи и Ялте 2021 года, «шторм века» 2023-го … А с началом специальной военной операции полуостров де-факто стал прифронтовым регионом, по которому киевский режим постоянно пытается нанести удары, но получает решительный отпор российских защитников.
Все эти и другие обстоятельства обусловили особый стиль «ручного управления», то есть в максимально сжатые сроки, без излишней бюрократии и формализма, но при этом твердо и решительно. В таком «ручном режиме» при поддержке федерального центра Сергею Аксенову уже более 11 лет приходится решать большинство задач, стоящих перед регионом. С его именем у многих крымчан ассоциируется возвращение полуострова в родную гавань и позитивные изменения, происходящие в регионе: рост экономики, колоссальный инфраструктурный скачок, развитие туризма, благоустройство территорий, строительство большого числа социальных объектов.
источник: РИА Новости Крым
