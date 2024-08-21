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Глава Сергей Аксёнов продолжает инспектировать Сакский район

Глава Крыма Сергей Аксёнов продолжает инспектировать Сакский район

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:54 21.08.2024

В ходе рабочей поездки в Сакский район Глава Республики Крым  посетил ряд населенных пунктов и озвучил основные задачи, стоящие перед администрацией муниципального образования. Первой точкой осмотра стало село Фрунзе. Сергей Аксёнов заострил внимание руководства администрации района и сельского поселения на неудовлетворительном уровне санитарной очистки.

Нужно навести здесь порядок в кратчайшие сроки. Подход к содержанию городских и сельских территорий должен быть одинаковым: своевременно вывозить мусор и косить траву, закрыть открытые канализационные люки, организовать уличное освещение, – напомнил Глава республики.

Сергей Аксёнов оценил благоустройство сквера Победы в селе и поручил установить ограждение вокруг заброшенного здания, расположенного у общественной территории. Далее Глава Крыма посетил местную врачебную амбулаторию, открытую в 2021 году, и пообщался с ее коллективом. Сергей Аксёнов пообещал разрешить вопрос с нехваткой мебели.

В селе Ивановка жители жалуются на неприятный запах, исходящий от местной свинофермы. Сергей Аксёнов предложил проработать вариант продажи животных и отдельно – комплекса со сменой его функционального назначения.

В пгт Новофедоровка Глава республики осмотрел здание МБОУ «Новофедоровская школа-лицей имени Героя Российской Федерации Т.А. Апакидзе». Сергей Аксёнов дал поручение рассчитать ориентировочную стоимость капитального ремонта учреждения, а также пообещал выделить школе требующийся инвентарь.

Кроме того, в Новофедоровке необходимо очистить все водоемы от зарослей камыша, обеспечив тем самым привлекательный для жителей и туристов вид. Сергей Аксёнов обратил внимание руководства администрации на работающие в поселке гостевые дома, которые должны пройти процедуру легализации, и акцентировал, что новое строительство на участках для индивидуального жилищного строительства недопустимо.

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Также Глава Крыма побывал в селе Михайловка.

Дополнительно Сергей Аксёнов сообщил о просьбе жителей села Колоски Ромашкинского сельского поселения отремонтировать одну из центральных улиц.

К сожалению, на данный момент восстановить асфальтовое покрытие на этой улице не представляется возможным. Принято решение снять старый асфальт и временно уложить щебень, чтобы обеспечить проходимость транспорта. В следующем году вернемся к вопросу асфальтирования, – заявил Глава Крыма.

Глава республики также потребовал к 1 сентября устранить в Сакском районе проблему, связанную с несоблюдением частным перевозчиком заявленного графика движения общественного транспорта.

Если к сентябрю расписание не будет отлажено, подумаем о передаче всей локальной маршрутной сети в ведение ГУП РК «Крымтроллейбус». Решение еще не принято, но прошу перевозчика проявить сознательность, – подчеркивает Глава Крыма.

Помимо этого, администрацией района до конца недели должен быть подготовлен план по установке отсутствующего уличного освещения во всех населенных пунктах муниципалитета.

Глава Крыма Сергей Аксёнов продолжает инспектировать Сакский район Глава Крыма Сергей Аксёнов продолжает инспектировать Сакский район Глава Крыма Сергей Аксёнов продолжает инспектировать Сакский район Глава Крыма Сергей Аксёнов продолжает инспектировать Сакский район Глава Крыма Сергей Аксёнов продолжает инспектировать Сакский район

В выездной работе приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова, глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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