Глава Крыма Сергей Аксёнов продолжает инспектировать Сакский район

Нужно навести здесь порядок в кратчайшие сроки. Подход к содержанию городских и сельских территорий должен быть одинаковым: своевременно вывозить мусор и косить траву, закрыть открытые канализационные люки, организовать уличное освещение, – напомнил Глава республики.

Сергей Аксёнов оценил благоустройство сквера Победы в селе и поручил установить ограждение вокруг заброшенного здания, расположенного у общественной территории. Далее Глава Крыма посетил местную врачебную амбулаторию, открытую в 2021 году, и пообщался с ее коллективом. Сергей Аксёнов пообещал разрешить вопрос с нехваткой мебели.

В селе Ивановка жители жалуются на неприятный запах, исходящий от местной свинофермы. Сергей Аксёнов предложил проработать вариант продажи животных и отдельно – комплекса со сменой его функционального назначения.

В пгт Новофедоровка Глава республики осмотрел здание МБОУ «Новофедоровская школа-лицей имени Героя Российской Федерации Т.А. Апакидзе». Сергей Аксёнов дал поручение рассчитать ориентировочную стоимость капитального ремонта учреждения, а также пообещал выделить школе требующийся инвентарь.

Кроме того, в Новофедоровке необходимо очистить все водоемы от зарослей камыша, обеспечив тем самым привлекательный для жителей и туристов вид. Сергей Аксёнов обратил внимание руководства администрации на работающие в поселке гостевые дома, которые должны пройти процедуру легализации, и акцентировал, что новое строительство на участках для индивидуального жилищного строительства недопустимо.

Также Глава Крыма побывал в селе Михайловка.

Дополнительно Сергей Аксёнов сообщил о просьбе жителей села Колоски Ромашкинского сельского поселения отремонтировать одну из центральных улиц.

К сожалению, на данный момент восстановить асфальтовое покрытие на этой улице не представляется возможным. Принято решение снять старый асфальт и временно уложить щебень, чтобы обеспечить проходимость транспорта. В следующем году вернемся к вопросу асфальтирования, – заявил Глава Крыма.

Глава республики также потребовал к 1 сентября устранить в Сакском районе проблему, связанную с несоблюдением частным перевозчиком заявленного графика движения общественного транспорта.

Если к сентябрю расписание не будет отлажено, подумаем о передаче всей локальной маршрутной сети в ведение ГУП РК «Крымтроллейбус». Решение еще не принято, но прошу перевозчика проявить сознательность, – подчеркивает Глава Крыма.

Помимо этого, администрацией района до конца недели должен быть подготовлен план по установке отсутствующего уличного освещения во всех населенных пунктах муниципалитета.

В выездной работе приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова, глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым