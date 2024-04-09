Глава Крыма Сергей Аксёнов проехал по Симферопольскому району — фиксировал проблемы

Кроме того, Глава Крыма дал поручение руководству муниципалитета проработать способы решения проблемы, связанной с периодическим подтоплением отдельных участков в садоводческих товариществах на территории района.

Как сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, совместно с Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым были определены меры, в том числе по дренажу подтопленных участков.

В свою очередь, Сергей Аксёнов поставил задачу подсчитать затраты на мероприятия по водоотведению с участков СНТ, которое снимет обозначенную проблему с повестки раз и навсегда.

Помимо этого, Глава республики подчеркнул важность завершения работ по организации уличного освещения в населенных пунктах муниципалитета до конца года.

Светильники должны быть установлены на всех имеющихся опорах уличного освещения, – напомнил Глава Крыма.

В ходе посещения села Денисовка Сергей Аксёнов одобрил предложение руководства района установить модульный спортивный зал при МБОУ «Денисовская школа». Ожидается, что контракт на строительство объекта стоимостью около 40 млн рублей будет заключен до 1 мая, в настоящее время производится закупочная процедура.

Спортзал появится в Денисовской школе уже в этом году, – уточнил Глава республики.

В селе Строгоновка Сергей Аксёнов уделил особое внимание вопросу грейдирования и отсыпки щебнем дорог.

Дороги в селе будут приведены в порядок в полном объеме. Все работы нужно завершить в первом полугодии. Строгоновка стоит в очереди после Доброго и Заречного, – сказал Глава Крыма.

В этом же населенном пункте на текущий год запланирована установка модульного фельдшерско-акушерского пункта. По просьбе местных жителей Сергей Аксёнов поручил руководству администрации района оценить актуальность строительства в Строгоновке врачебной амбулатории.

Глава Крыма добавил, что в будущем в селе появится школа. Место строительства уже определено, рассматриваются варианты сроков начала работ.

Также Сергей Аксёнов посетил села Мраморное, Краснолесье.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым