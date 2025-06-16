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Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Сегодня в Артеке, отмечающем свой вековой юбилей, строится будущее России»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:22 16.06.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи со 100-летней годовщиной со дня создания Международного детского центра «Артек».

«Здесь, у подножия Аю-Дага строится новая жизнь».

Эти слова были сказаны 100 лет назад Зиновием Соловьевым, основателем знаменитого Артека, одним из организаторов здравоохранения Советской России.

Сегодня мы можем с полным правом сказать, что в Артеке, который отмечает свой вековой юбилей, строится будущее нашей страны

История легендарного детского лагеря начиналась с четырех брезентовых палаток под открытым небом. С мечты о создании уникального места для оздоровления и укрепления тела и воспитания духа советских детей.

Флаги, белые палатки,

Звуки трубные с утра,

И линейка на площадке,

И пахучий дым костра…

Эти строки Маршака отражают воспоминания о столице страны детства, запечатленные в памяти многих тысяч наших людей. Лагерь получил известность не только в СССР, но и далеко за пределами Союза, стал настоящим центром мира и дружбы. Здесь побывали многие известные и выдающиеся люди.

В украинские времена Артек, как и весь Крым, пришел в упадок. Его возрождение началось только после воссоединения с Россией. За прошедшие годы была проделана грандиозная работа по обновлению и модернизации инфраструктуры. Внедряются новые образовательные программы и инновационные технологии. Лагерь снова стал символом счастливого детства. А главными ценностями для артековцев, как и прежде, остаются дружба и взаимопомощь, правда и справедливость, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу.

Вечно юный Артек продолжает развиваться. Уверен, что впереди – новые достижения. Благодарю коллектив Международного детского центра за самоотверженный труд. Поздравляю всех с юбилеем, желаю мира и благополучия! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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