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Глава Крыма Сергей Аксёнов: "Сегодня важен объективный анализ прошлого"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Сегодня важен объективный анализ прошлого»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:42 04.02.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в презентации книги председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939-1953)», которая прошла в ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей».

Сергей Аксёнов и участники мероприятия осмотрели выставку, посвященную 80-й годовщине Ялтинской конференции 1945 года, размещенную в Ливадийском дворце.

В приветственном слове Сергей Аксёнов отметил, что сегодня особенно важно сохранение исторической правды. Важен объективный и вдумчивый анализ прошлого, который дает возможность лучше понять настоящее и прогнозировать будущее.

Ученые, политики, общественные деятели должны вместе противостоять потоку лжи и клеветы, который захлестывает информационное пространство. Это наш вклад в общую Победу, в разгром врага, – сказал Глава Крыма. 

Сергей Аксёнов акцентировал внимание на символичности того, что презентация книги проходит в год 80-летия Великой Победы в Ливадии, где 80 лет назад решались судьбы мира и закладывались основы новой системы международных отношений.

Сейчас наши противники делают все, чтобы окончательно разрушить Ялтинско-Потсдамскую систему, которая на протяжении десятилетий сохраняла мир от большой войны. К сожалению, в мире остаются силы, цель которых расчленить и уничтожить нашу страну. Только консолидация вокруг нашего Лидера Владимира Владимировича Путина и поддержка наших защитников могут обеспечить безопасность граждан и будущее России. В наши дни в зоне СВО решается судьба нашей Родины, судьба нового, более справедливого миропорядка, который, уверен, будет создан по итогам нашей Победы. Только сильные творят и пишут историю. Так было 80 лет назад в Ялте, так будет и сегодня, – подчеркивает Глава республики.

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, Глава Крымской митрополии Высокопреосвященнейший Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, российский государственный и политический деятель Сергей Степашин, другие.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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