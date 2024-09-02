Уровень патриотического воспитания в школах Республики Крым за последние годы значительно вырос, школьники учатся на героических примерах российских солдат. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил журналистам после посещения праздника первого звонка в школе №30 имени героя Советского Союза Ашота Аматуни в Симферополе, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На первом месте сегодня — это воспитание гражданина, чувство ответственности за судьбу, за развитие государства. Мы все должны понимать, что посторонних нет сегодня в нашем общем деле, каждый должен свой вклад внести. Когда мы вместе в одном направлении двигаемся, мы всегда цели достигаем более эффективно и быстро. Поэтому сегодня патриотическое воспитание у каждого педагога, практически в каждом классе — это основа, наверное, залог успешного развития нашей страны, ну и в целом процветания школ Крыма, — отметил Аксенов.

Перед почетными гостями, среди которых, кроме главы республики, были представители совета министров региона, участники СВО и депутаты, выступили детские творческие коллективы песни и танца, военный оркестр, прозвенел первый звонок. Под звуки торжественного марша в актовый зал, где проходила торжественная линейка, были внесены флаги России и Республики Крым, прозвучали гимны РФ и региона.