Уровень патриотического воспитания в школах Республики Крым за последние годы значительно вырос, школьники учатся на героических примерах российских солдат. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил журналистам после посещения праздника первого звонка в школе №30 имени героя Советского Союза Ашота Аматуни в Симферополе, передает корреспондент ТАСС с места событий.
На первом месте сегодня — это воспитание гражданина, чувство ответственности за судьбу, за развитие государства. Мы все должны понимать, что посторонних нет сегодня в нашем общем деле, каждый должен свой вклад внести. Когда мы вместе в одном направлении двигаемся, мы всегда цели достигаем более эффективно и быстро. Поэтому сегодня патриотическое воспитание у каждого педагога, практически в каждом классе — это основа, наверное, залог успешного развития нашей страны, ну и в целом процветания школ Крыма, — отметил Аксенов.
Перед почетными гостями, среди которых, кроме главы республики, были представители совета министров региона, участники СВО и депутаты, выступили детские творческие коллективы песни и танца, военный оркестр, прозвенел первый звонок. Под звуки торжественного марша в актовый зал, где проходила торжественная линейка, были внесены флаги России и Республики Крым, прозвучали гимны РФ и региона.
В школе сформированы кадетские классы, куратором которых является регионального управление Росгвардии, на территории установлена памятная стела и бюст героя Советского Союза, танкиста, участника Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанта Ашота Аматуни.
Выступая перед учениками и родителями, Аксенов отметил, что одной из главных задач сегодня является поддержка тех, кто, выполняет свой воинский долг.
Другой более важной задачи перед нами сегодня нет. Мы вместе с вами все преодолеем. Все блокады прорвем, будем двигаться вперед, — подчеркнул Сергей Аксенов.
По информации министерства образования, науки и молодежи республики, в новом учебном году 539 школ Крыма открыли свои двери для учеников, за парты впервые сели 21 тыс. первоклассников. Торжественные линейки в республике в связи с требованиями безопасности для 1-х, 9-х и 11-х классов прошли в зданиях школ.
источник: ТАСС
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