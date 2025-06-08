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Глава Крыма Сергей Аксёнов: "Труд социальных работников бесценен"
источник иллюстрации: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Труд социальных работников бесценен»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:52 08.06.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем социального работника.

Сегодня свой праздник отмечают представители одной из самых благородных и важных профессий – социальные работники.

Их труд бесценен, он требует огромного напряжения сил, милосердия и доброты, чуткости, терпения и умения сопереживать. Это больше, чем работа, это призвание, высокая миссия.

В Крыму трудится свыше 6 тыс. социальных работников. Они помогают тысячам крымчан, прежде всего, пожилым людям и инвалидам.

В прошлом году только мобильными бригадами было обслужено свыше 2 тыс. человек, проживающих в отдаленных населенных пунктах нашего региона.

Развивается система долговременного ухода за пожилыми людьми. Важнейшим направлением работы является поддержка наших воинов и членов их семей.

Благодарю всех социальных работников Крыма за подвижнический труд, желаю здоровья, благополучия и новых успехов!

С праздником! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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