Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Труд социальных работников бесценен»

Узнайте больше: 4 июня – день Василиски. Чествуем сегодня Ярило

Благодарю всех социальных работников Крыма за подвижнический труд, желаю здоровья, благополучия и новых успехов!

Развивается система долговременного ухода за пожилыми людьми. Важнейшим направлением работы является поддержка наших воинов и членов их семей.

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