Глава Крыма Сергей Аксёнов — в топе самых цитируемых губернаторов России

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов занял пятое место в медиарейтинге самых цитируемых губернаторов России за 2021 год. Результаты рейтинга опубликованы на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Сергей Аксёнов вошёл в пятерку самых цитируемых российских губернаторов благодаря индексу цитируемости 905 840,0 (137 019 сообщений). Также наиболее цитируемыми губернаторами стали: мэр Москвы Сергей Собянин, медиаиндекс которого составил 4 656 130,0 (581 160 сообщений), губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с индексом цитируемости 1 963 406,8 (197 563 сообщения), а также губернатор Московской области Андрей Воробьёв с индексом 1 756 205,8 (331 340 сообщений).

На сайте «Медиалогии» уточняется, что наиболее цитируемыми стали несколько публикаций Сергея Аксёнова. В частности, сообщение о том, что власти Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба после ливней, вызвавших значительные подтопления. Кроме того, цитировалось поручение Сергея Аксёнова в сжатые сроки восстановить инфраструктуру пострадавших от подтоплений городов и районов полуострова. Ущерб от обильных осадков и подтоплений в Крыму, по предварительным данным, составил около 12,5 млрд рублей.

Также СМИ цитировали заявления Главы республики о том, что власти полуострова обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов и что 22 июня в Республике Крым начнут выплату компенсаций ущерба жителям, пострадавшим от стихии.

Кроме того, Сергей Аксёнов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры республики Арины Новосельской, выругавшейся во время селекторного совещания по видеосвязи.

Также СМИ сообщали о заявлении Главы Крыма по поводу неправомочного и возмутительного решения суда в Амстердаме по скифскому золоту и коллекции крымских музеев, Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена.

СПРАВКА. «Медиалогия» – независимая, не имеющая медиаактивов исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ в реальном времени. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Рейтинг рассчитан по российским СМИ.

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым