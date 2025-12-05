Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Волонтеры – это люди большой души»

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его».

Эти слова Льва Николаевича Толстого уместно напомнить сегодня, в День добровольца (волонтера).

Волонтеры – это люди большой души, для которых бескорыстная помощь людям стала делом жизни. Это огромная созидательная сила, сила милосердия и взаимопомощи, которые всегда были неотъемлемыми чертами характера нашего народа.

В Крыму добровольцы помогают пожилым людям, инвалидам, участвуют в поисково-спасательных операциях, в ликвидации последствий ЧС, организуют экологические акции, обустраивают памятники и памятные места, связанные с историей нашей страны и ее героями.

Невозможно переоценить вклад крымских волонтеров в поддержку участников СВО и членов их семей, в помощь фронту по самым разным направлениям – от отправки гуманитарных грузов нашим воинам до плетения маскировочных сетей.

Это и есть действенный, реальный патриотизм. Настоящее добровольчество, которое укрепляет наше общество, делает его еще более сплоченным и устойчивым перед лицом внешних и внутренних вызовов.

Благодарю каждого волонтера за неравнодушие, отзывчивость и активную гражданскую позицию. Желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго! – говорится в поздравлении Главы республики.

СПРАВКА. День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена Указом Президента РФ от 27 ноября 2017 года. Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой 5 декабря объявлено Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым