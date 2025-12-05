Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Волонтеры – это люди большой души»
Новости Республики
Глава Крыма Сергей Аксёнов: "Волонтеры – это люди большой души"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Волонтеры – это люди большой души»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:44 05.12.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днём добровольца (волонтера), который в России отмечается 5 декабря.

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». 

Эти слова Льва Николаевича Толстого уместно напомнить сегодня, в День добровольца (волонтера).

Волонтеры – это люди большой души, для которых бескорыстная помощь людям стала делом жизни. Это огромная созидательная сила, сила милосердия и взаимопомощи, которые всегда были неотъемлемыми чертами характера нашего народа.

В Крыму добровольцы помогают пожилым людям, инвалидам, участвуют в поисково-спасательных операциях, в ликвидации последствий ЧС, организуют экологические акции, обустраивают памятники и памятные места, связанные с историей нашей страны и ее героями.

Невозможно переоценить вклад крымских волонтеров в поддержку участников СВО и членов их семей, в помощь фронту по самым разным направлениям – от отправки гуманитарных грузов нашим воинам до плетения маскировочных сетей.

Это и есть действенный, реальный патриотизм. Настоящее добровольчество, которое укрепляет наше общество, делает его еще более сплоченным и устойчивым перед лицом внешних и внутренних вызовов.

Благодарю каждого волонтера за неравнодушие, отзывчивость и активную гражданскую позицию. Желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго!  – говорится в поздравлении Главы республики.

СПРАВКА. День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена Указом Президента РФ от 27 ноября 2017 года. Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой 5 декабря объявлено Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.

Узнайте больше:  Украина планировала в Крыму убийство жены и ребенка российского военного

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.