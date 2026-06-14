Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Все в Севастополе напоминает о великой истории России»

Гордый. Легендарный. Величественный и простой. Неприступный для врагов. Таким видели Севастополь наши писатели и поэты. Таким видим его и мы.

Сегодня город-герой празднует свой 243-й день рождения.

Севастополь встречает этот праздник в непростое время. Враг вновь испытывает на прочность и мужество его жителей. Под удары попадает то, что особенно дорого каждому русскому человеку, – наша историческая память, наши духовные и культурные ценности. Это попытка добраться до самого важного – до души народа, до его национального самосознания, до священной связи поколений.

Но история Севастополя учит нас главному: этот город невозможно сломить.

Здесь каждый камень напоминает о великом прошлом нашего Отечества, о стойкости и героизме русского народа. О ратных подвигах, об именах, составивших славу и гордость России.

«Бессмертное имя «Севастополь» знает весь мир – от Гренландии до мыса Горн и от Аляски до Сиднея. И это имя будет всегда сиять в веках как символ мужества и любви к своему Отечеству», – писал выдающийся русский, советский писатель Константин Паустовский.

Современный Севастополь – город с огромным экономическим, научно-техническим, культурным и рекреационным потенциалом. Но главное его богатство – это люди, которые хранят в своем сердце любовь к России, благодарность и верность заветам предков и гордятся своей историей.

Крым и Севастополь – братские регионы, самые близкие во всех смыслах этого слова. И когда брату трудно, мы не остаемся в стороне. Республика Крым всегда готова прийти на помощь, разделить и боль, и радость. Стоим плечом к плечу за Россию, за Победу!

Поздравляю севастопольцев с праздником, желаю всем мира и добра, а городу русских моряков – процветания! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым