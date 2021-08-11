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Глава Крыма снял ограничения в работе фуд-кортов в Симферополе
Фото: pxhere.com

Глава Крыма снял ограничения в работе фуд-кортов в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:54 11.08.2021

Глава РК Сергей Аксёнов внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». Сняты ограничения на работу фуд-кортов в Симферополе.

А вот на территории Симферопольского района, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая, Бахчисарайского оказание услуг по организации питания на фуд-кортах и «островках» в торговых центрах разрешено только в формате на вынос и доставку.

Под запретом остаются массовые мероприятия на дискотеках, в караоке-клубах, кальянных, ночных клубах. Исключение составляют ГАУК РК «Крымская государственная филармония», ГАУК РК «Крымское концертное объединение», ГАУ РК «Симферопольский государственный цирк им. Б.Н. Тезикова». Продажа билетов в них регламентирована из расчета не более чем 50% от вместимости залов.

Указ

Глава Крыма снял ограничения в работе фуд-кортов в Симферополе

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