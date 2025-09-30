Глава Крыма сообщил о временной фиксации стоимости бензина на АЗС

Мы договорились, что в течение 30 дней максимальная цена на дизельное топливо не превысит 75 рублей за один литр, на 92-й бензин – 70 рублей, на 95-й бензин – 76 рублей и на 95-й Премиум – 80 рублей. Благодарю крымских предпринимателей за понимание и ответственный подход, – сказал Глава республики.

Вместе с тем вводится временное ограничение объема продаж топлива – не более 30 литров в одни руки.

Прошу крымчан и гостей республики не приобретать бензин впрок, осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме. Снижение ажиотажа позволит справедливо распределять поступающие объемы бензина и обеспечить всех. При этом прошу по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, если в этом нет острой необходимости. Сейчас нам всем нужно набраться терпения, ситуация возникла по объективным причинам и касается не только Крыма. Пожалуйста, отнеситесь к этому вопросу с пониманием, – призвал Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что на официальном сайте Министерства топлива и энергетики РК ежедневнобудут публиковаться актуальные адреса автозаправочных станций, на которых топливо будет в наличии.

Отдельно Глава Крыма отметил, что все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы, общественный транспорт обеспечиваются топливом в полном объеме.

В заключение Сергей Аксёнов подчеркнул, что органы власти республики совместно с федеральным центром продолжают предпринимать меры, необходимые для решения озвученных проблемных вопросов, что в конечном итоге позволит выровнять ситуацию с топливом в Крыму.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым