Глава Крыма уверен: муниципалитеты недорабатывают

Налоговый потенциал Республики может быть увеличен на 10-15%.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил проводить системную работу по увеличению доходной части бюджетов муниципальных образований.

Считаю, что главы администраций проводят недостаточную работу по наполняемости бюджетов. Резерв средств, которые могут быть получены в муниципальных образованиях, составляет до 3 миллиардов рублей, — пояснил он.

По мнению Аксёнова, налоговый потенциал республики может быть увеличен на 10-15%.

Нужно определить, какой у республики есть налоговый потенциал и что необходимо сделать для его увеличения, поскольку все возможности для этого находятся у нас перед глазами, — уточнил Глава РК.

Сергей Аксёнов отметил, что также следует активизировать работу по вовлечению в оборот всех земельных участков и имущества на территории муниципалитетов.

Пока за 11 месяцев текущего года в доходную часть местных бюджетов Республики Крым поступило 17,8 млрд. рублей собственных налоговых и неналоговых поступлений. Исполнение годовых назначений — 99,3%. В лидерах по исполнению бюджета: Евпатория, Джанкой и Феодосия.