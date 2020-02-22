Глава Крыма вручил ветеранам юбилейные медали, приуроченные к 75-летию Победы  

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял участие в торжественной церемонии вручения ветеранам Великой Отечественной войны юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», учрежденных Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Выступая с приветственным словом, Сергей Аксёнов подчеркнул значимость данного мероприятия и выразил глубокое уважение великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

Сегодня всем присутствующим выпала большая честь принять участие в таком значимом мероприятии. В этот день мы отдаем дань уважения и вспоминаем тех, кто отдал жизнь на фронте, кто после фронтовых событий ушел из жизни, и хотим передать будущему поколению память о тех наших героях, о тех людях, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом. Это наши ветераны. Дай Бог здоровья тем, кто сегодня жив, дай Бог, чтобы они радовали нас и передавали свой опыт младшему поколению еще много лет. Низкий вам поклон за ваш подвиг! — сказал Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, молодое поколение должно равняться на ветеранов Великой Отечественной войны.

Накануне 23 февраля мы поздравляем вас с Днем защитника Отечества. Именно вы – наши настоящие защитники. Молодежь должна равняться на вас в принятии решений. Перед нами всегда подвиги наших родителей, дедов и бабушек. Благодарим вас за ваш подвиг, — добавил Глава Республики.

Затем Сергей Аксёнов вручил ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.