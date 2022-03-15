Глава Крыма встретился с новоназначенным руководителем администрации Симферополя и дал ему наказы

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с новым руководителем администрации Симферополя Михаилом Афанасьевым, в ходе которой обсуждался план работы и были определены приоритетные задачи.

Сергей Аксёнов выразил уверенность в том, что опыт и знания нового главы администрации позволят решить все накопившиеся в городе проблемы.

Симферополь является столицей Крыма и самым большим городом республики, и поэтому перед вами стоит больший объем задач, чем у другого главы администрации муниципального образования. Несмотря на сложившуюся ситуацию, в Крыму продолжается мирная жизнь, и все поставленные Президентом задачи, и обязанности, взятые на себя предыдущим руководством администрации, должны быть выполнены в полном объеме, — сказал Аксёнов.

Он подчеркнул, что к первоочередным задачам, которые стоят перед новым главой администрации города, относятся дальнейшее благоустройство придомовых территорий, организация санитарной очистки и вывоза ТКО, а также налаженная работа общественного транспорта. Также Глава Республики обратил внимание на вопросы догазификации в частном секторе и грейдирование дорог.

По мнению Аксёнова, необходимо личное участие главы администрации в планировании и организации системной работы в муниципалитете и поддержание контакта со всеми участниками рабочего процесса и жителями города.

Михаил Афанасьев поблагодарил Сергея Аксёнова за оказанное доверие:

Спасибо за оказанную поддержку. Я уверен, что совместно с коллективом администрации города Симферополя мы сможем прийти к ожидаемым результатам. Все проблемы понятны, все первоочередные задачи я для себя определил. Уверен, что с вашей поддержкой мы все задачи выполним.

В завершение встречи Сергей Аксёнов обратил особое внимание на то, что глава администрации должен обеспечить в своей работе полную открытость для граждан, включая информирование и обратную связь в отечественных социальных сетях.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!