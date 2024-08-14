Глава Крыма встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым.
В ходе встречи обсуждались текущие задачи, которые касаются взаимодействия между федеральным органом и республикой. В частности, речь шла о вопросах социально-экономического развития региона, реализации в Республике Крым федеральных проектов и программ.
Сергей Аксёнов поблагодарил руководство Федерального казначейства и лично Эли Исаева за продуктивное сотрудничество и поддержку Крыма.
Между Правительством республики и ведомством налажен хороший рабочий контакт. Уверен, это и впредь будет помогать в решении актуальных вопросов, волнующих крымчан, – цитирует пресс-служба Главу республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: Крым и Россия