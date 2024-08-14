Глава Крыма встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым

В ходе встречи обсуждались текущие задачи, которые касаются взаимодействия между федеральным органом и республикой. В частности, речь шла о вопросах социально-экономического развития региона, реализации в Республике Крым федеральных проектов и программ.

Сергей Аксёнов поблагодарил руководство Федерального казначейства и лично Эли Исаева за продуктивное сотрудничество и поддержку Крыма.

Между Правительством республики и ведомством налажен хороший рабочий контакт. Уверен, это и впредь будет помогать в решении актуальных вопросов, волнующих крымчан, – цитирует пресс-служба Главу республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым