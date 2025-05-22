Глава Крыма встретился со студенческим активом крымских вузов

Глава Республики Крым провел встречу со студентами образовательных организаций высшего образования Республики Крым. Сергей Аксёнов выразил учащимся вузов благодарность за активную позицию, их вклад в развитие студенческой жизни.
Вы все – небезразличные ребята, которые хотят не только самореализоваться, но и помочь своим сокурсникам, сформировать общественную повестку, добиться позитивных изменений. Это дорогого стоит и заслуживает только уважения. Уже проделана достаточно большая работа в рамках созданных на базе университетов Центров содействия студентам. Считаю, что данные центры – важный инструмент обратной связи, в котором должен быть заинтересован каждый ректорат, каждое должностное лицо, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
Отмечается, что основная масса обращений в Центры содействия студентам поступает через социальные сети. По мнению Сергея Аксёнова, необходимо повысить уровень осведомленности об их работе среди учащихся.
Нужно подготовить и провести в прайм-тайм телевизионную передачу на соответствующую тему, чтобы ребята точно знали, куда и каким образом обращаться за помощью. Уверен, что большинство проблем можно закрывать сразу. Если вопрос не требует масштабного стратегического подхода и больших ресурсов, то он должен решаться в течение трех дней максимум, – говорит Глава республики.
При этом Сергей Аксёнов выразил готовность лично содействовать в разрешении сложных задач, прежде всего касающихся проведения крупных ремонтных или строительных работ. Так, Глава Крыма поручил Государственному комитету молодежной политики РК актуализировать имеющиеся данные и проектно-сметную документацию по ремонту студенческих общежитий.
Кроме того, Сергей Аксёнов сообщил о планах привести в порядок сквер, расположенный между корпусом Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и студенческим городком на улице Беспалова в Симферополе.
С этим вопросом обращались и жители, и студенты. Представители администрации города выезжали на место, решение по скверу уже есть. Планируется благоустроить территорию до конца текущего года. Будут обновлены дорожки, организовано уличное освещение, установлены скамейки и урны, – проинформировал Глава республики и поручил Государственному комитету молодежной политики РК ознакомить студентов с проектом благоустройства.
Помимо прочего в ходе встречи обсуждались вопросы трудоустройства молодых кадров. Предлагается организовывать не только ярмарки вакансий, но и ярмарки специалистов, где предприятия республики смогут находить сотрудников.
В мероприятии приняли участие министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов, председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.
СПРАВКА. Центры содействия студентам – это структурированные объединения приемных, которые были созданы с целью оказания поддержки и помощи студентам в решении различных проблем. Среди задач организаций – информационное обеспечение и социальная помощь, в том числе психологическое и правовое консультирование, рассмотрение и внедрение инициатив учащихся, направленных на улучшение условий жизни и учебы. Работа первых таких центров была запущены на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Крымского филиала Российского государственного университета правосудия и Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова в феврале 2025 года.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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