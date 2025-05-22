Глава Крыма встретился со студенческим активом крымских вузов

При этом Сергей Аксёнов выразил готовность лично содействовать в разрешении сложных задач, прежде всего касающихся проведения крупных ремонтных или строительных работ. Так, Глава Крыма поручил Государственному комитету молодежной политики РК актуализировать имеющиеся данные и проектно-сметную документацию по ремонту студенческих общежитий.

Кроме того, Сергей Аксёнов сообщил о планах привести в порядок сквер, расположенный между корпусом Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и студенческим городком на улице Беспалова в Симферополе.

С этим вопросом обращались и жители, и студенты. Представители администрации города выезжали на место, решение по скверу уже есть. Планируется благоустроить территорию до конца текущего года. Будут обновлены дорожки, организовано уличное освещение, установлены скамейки и урны, – проинформировал Глава республики и поручил Государственному комитету молодежной политики РК ознакомить студентов с проектом благоустройства.

Помимо прочего в ходе встречи обсуждались вопросы трудоустройства молодых кадров. Предлагается организовывать не только ярмарки вакансий, но и ярмарки специалистов, где предприятия республики смогут находить сотрудников.

В мероприятии приняли участие министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов, председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.

СПРАВКА. Центры содействия студентам – это структурированные объединения приемных, которые были созданы с целью оказания поддержки и помощи студентам в решении различных проблем. Среди задач организаций – информационное обеспечение и социальная помощь, в том числе психологическое и правовое консультирование, рассмотрение и внедрение инициатив учащихся, направленных на улучшение условий жизни и учебы. Работа первых таких центров была запущены на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Крымского филиала Российского государственного университета правосудия и Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова в феврале 2025 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым