Глава Крыма: «За три года спецоперации Россия стала еще более мощной и единой»

За это время многое изменилось – в России, в Крыму, в мире, в каждом из нас.

Наши войска неуклонно продвигаются вперед, освобождают русские земли, громят врага. А главный враг – это Запад, который использует украинское «пушечное мясо» в качестве дешевого «расходника». Ведет против нашей страны войну на уничтожение на всех фронтах – от военного и экономического до информационного и культурного. Не гнушается самых подлых, грязных, в том числе террористических, методов. Но они ему не помогут.

Российский солдат непобедим, потому что воюет за правду. Потому что в числе его главных качеств – не только мужество и воинская доблесть, но и готовность к самопожертвованию. А еще – человечность, милосердие по отношению к поверженным, пленным врагам.

Победы достаются нам дорогой ценой. Мы всегда будем помнить всех, кто отдал свою жизнь за Родину, за мирное будущее нашего Отечества. Вместе с героями прошлого они идут в рядах Бессмертного полка.

За три года Россия стала еще более мощной и единой. Мы еще больше сплотились вокруг нашего Президента и Вооруженных Сил. Поддержка наших бойцов и членов их семей – не только приоритет государственной политики, но и действительно общее, всенародное дело.

Происходит колоссальная переоценка ценностей, на наших глазах из патриотичных, смелых и сильных людей формируется новая элита общества.

Сегодня весь мир видит, что планы очередных претендентов на роль победителей России терпят сокрушительное поражение. Что на полях сражений рождается новый, более справедливый миропорядок.

Победа России станет победой добра над злом, правды над ложью, разума над безумием, – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым