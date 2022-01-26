Глава Крыма заявил, что о повышении стоимости проезда в общественном транспорте пока не может быть речи

Плата за проезд в общественном транспорте Крыма не будут повышаться, пока не улучшится качество обслуживания пассажиров, заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

В СМИ регулярно возникает тема повышения тарифа на проезд в городском общественном транспорте. Правительством республики по данному вопросу проводится работа, в том числе обсуждение с Общественной палатой Республики Крым и Ассоциацией автомобильных перевозчиков Республики Крым. Несмотря на то, что тариф на перевозки у нас — один из самых низких по стране, при нынешнем качестве перевозок, с точки зрения соблюдения расписания и комфорта, о повышении тарифа не может быть речи, — высказался Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что «вернуться к обсуждению вопроса повышения тарифа на проезд станет возможным только при обеспечении перевозчиками качества обслуживания«.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Симферополе может повыситься плата за проезд в общественном транспорте.

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