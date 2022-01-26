реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Глава Крыма заявил, что о повышении стоимости проезда в общественном транспорте пока не может быть речи  

crimeapress_news



реклама в крыму
Глава Крыма заявил, что о повышении стоимости проезда в общественном транспорте пока не может быть речи  

Глава Крыма заявил, что о повышении стоимости проезда в общественном транспорте пока не может быть речи  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:26 26.01.2022

Плата за проезд в общественном транспорте Крыма не будут повышаться, пока не улучшится качество обслуживания пассажиров, заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

В СМИ регулярно возникает тема повышения тарифа на проезд в городском общественном транспорте. Правительством республики по данному вопросу проводится работа, в том числе обсуждение с Общественной палатой Республики Крым и Ассоциацией автомобильных перевозчиков Республики Крым. Несмотря на то, что тариф на перевозки у нас — один из самых низких по стране, при нынешнем качестве перевозок, с точки зрения соблюдения расписания и комфорта, о повышении тарифа не может быть речи, — высказался Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что «вернуться к обсуждению вопроса повышения тарифа на проезд станет возможным только при обеспечении перевозчиками качества обслуживания«.

Узнайте больше:  Крымские музеи обжаловали судебное решение о передаче Скифского золота Украине

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Симферополе может повыситься плата за проезд в общественном транспорте.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.