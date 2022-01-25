В Симферополе с 1 февраля может подорожать проезд в общественном транспорте

В Симферополе готовятся к подорожанию проезда в общественном транспорте. Администрация города готова дать «отмашку», тем более, что и минтранс, и Общественная палата РК не против увеличения тарифа.

При проведении индексации действующего тарифа, планируется рост тарифа с 17 до 20 рублей за безналичный расчет, и с 22 до 25 рублей за наличный, — сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

Но есть условие (поэтому плата за проезд остается пока на прежнем уровне): подвижной состав должен быть приведен перевозчиками в соответствие нормативным требованиям и надлежащий вид, оснащен кондиционерами, будет обеспечена чистота транспортных средств и культура общения с пассажирами.

Культура общения – понятие относительное и эфемерное. А вот технические моменты «отодвигают» повышение платы за проезд на февраль. Ну да, не все автобусы оснащены кондиционерами (даже не работающими – ред).

По 42 из 47 муниципальных автобусных маршрутов подведены итоги. Заключены контракты, по условиям которых с 1 февраля текущего года перевозчики обязаны приступить к выполнению работ, — пояснил Георгий Сухацкий.

В то же время, начальник профильного управления отметил, что на сегодняшний день у ряда перевозчиков частной формы собственности есть отдельные проблемные вопросы при подготовке к обслуживанию маршрутов. Так, не все из них могут получить транспортные средства по договорам лизинга, в связи с чем возможна задержка с выходом техники.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!