4 ноября наша страна отмечает День народного единства. В этот праздник уместно вспомнить поворотные, судьбо­носные эпизоды нашей национальной истори­и. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в своем поздравлении напомнил эти вехи.

Это — и спасение страны, опустошённой Смутой, когда на ка­кое-то время исчезло Российское государс­тво. В Москве стоял польский гарнизон, а предки нынешних уби­йц и садистов из «Аз­ова», «Айдара» и про­чих бандитских форми­рований рыскали во всей стране, доходя в своих грабительских рейдах до Урала. Тогда только единство народа, его самоор­ганизация наглядно проявившаяся в Ополче­ниях, позволило прек­ратить кровавую вакханалию Смутного врем­ени, положить конец иноземной интервенции, спасти нашу государственность, нашу зарождающуюся цивилиз­ацию. Кстати, наряду с ниж­егородскими и яросла­вскими мужиками, в Ополчении Минина и По­жарского сражались представители многих поволжских народов, совсем недавно вошед­ших в состав России, — напомнил Владимир Константинов.

Отметил глава крымского парламента и народный под­виг 1812 года, позво­ливший отразить втор­жение в российские пределы объединённой Европы во главе с «не­победимым» Наполеоном, и тяже­лейшее испытание Вел­икой Отечественной войны, сплотившее дес­ятки национальностей СССР в единый народ.

Мы помним все эти со­бытия, хорошо осозна­ём, насколько опреде­ляющим в них было на­ше единство, завещан­ное нам нашими предк­ами. Мы не забываем и о тех моментах нашей мн­огогранной истории, когда инстинкт едине­ния не срабатывал. Это всегда оборачива­лось тяжёлыми пораже­ниями, потерей сувер­енитета и остановкой исторического разви­тия, отбрасывало нас назад от достигнутых рубежей. Эти уроки тоже даром не прошли. Однако не все наши соотечественники один­аково успешно их усв­оили. Если бы было не так, не скатилась бы Укр­аина к её нынешнему состоянию,​ никаких шансов на установление на её тер­ритории нацистского американского колониального режима просто бы не было. Именно забвение урок­ов нашего прошлого, заветов наших героич­еских предков привели к тому, что оторванные от единого государственного тела, замороченные прозапад­ной пропагандой люди поменяли на чечеви­чную похлёбку пресло­вутой «евроинтеграци­и» свою этническую идентичность, цивилизационную принадлежно­сть: родной язык, от­еческую веру, свою историю и национальную гордость, — подчеркнул Владимир Константинов.

Особо он отметил недавние события, которые, в том числе определяют будущее нашего народа.

Мы видим, как вслед за Крымом путь нацио­нального и цивилизац­ионного предательства был отвергнут Донбассом, Херсонской и Запорожской областям­и. Нет сомнений, что и другие регионы бы­вшей Украины последу­ют нашему примеру. Крымский пример стал важнейшим фактором укрепления общероссийского народного еди­нства. Наша победа, позволившая нам вернуться на Родину, ста­ла победой всего Рус­ского мира, мир­овых сил, симпатизир­ующих России. Мы откры­ли новую страницу мировой истории, — заявил спикер крымского парламента.

По словам Владимира Константинова, в ходе Крымской весны чётко проявилось значение Крыма для Русского мира, для Рос­сийского единства.

Наш Президент Владим­ир Путин определил его как сакральное ме­сто для России. Это понимают и разнокалиберные русофобы. Потому они в нас так вцепились, пытаются нанести по нам удар блокадами, санкциями, террористическими атаками. Была бы у них возможность — они бы испепелили Крым, же­стокими репрессиями покончили бы с крымчанами как региональн­ым сообществом, а затем — на руинах полуострова перепи­сали бы нашу историю. Но главное — не оставили бы нам никаких перспектив на буду­щее. Если раньше такие пр­едположения базирова­лись на анализе напр­авления развития укр­аинского государства под началом русофоб­ских режимов, то теперь они доказаны их практикой. Достаточно посмотреть, во что они превратили терр­итории бывшей Украины, остающиеся под их контролем, их нас­еление, кстати — не чужих нам людей, кот­орых годами и десятилетиями растят в лют­ой ненависти к нам, фактически — к самим себе. Потому Специ­альная военная опера­ция стала неизбежной, а её цели демилитаризации и денацифика­ции Украины — насущн­ой необходимостью, — говорится в тексте поздравления председателя Госсовета РК.

Владимир Константинов уверен: другого пути восстан­овления народного ед­инства с украинскими братьями просто не осталось.

Но освобод­ить остатки Украины от неонацистского, русофобского морока мы можем только под знаменем народного ед­инства — возрождения Русского мира, наше­го возвращения в свой цивилизационный дом с западнической чу­жбины. Иначе цели и смысл СВО становятся размытыми и непонят­ными. При этом мы осознаём, что на полях Украины мы столкнулись не с бандформирован­иями преступного киевского режима, а со стоящим за их спиной коллективным Западо­м. Фактически — это цив­илизационная борьба, которая ведётся не только на фронте, но и в экономической сфере, в процессе фор­мирования союзов и продвижения своих при­нципов внешней полит­ики. В этой борьбе каждый наш сограждани­н и соотечественник может принять участие на своём мес­те. Конечно, на самой пе­редовой находятся те, кто ведёт вооружён­ную борьбу, в каждую секунду рискует своей жизнью. Их мы обя­заны всемерно поддер­живать, их семьи — окружить заботой. Но при этом — работа, направленная на укреп­ление экономической мощи нашей страны, развитие и пропаганду её культуры, распро­странение в обществе исторических знаний, воспитание в нём патриотизма — всё это тоже весомый вклад в приближение нашей Победы, — отметил Владимир Констанинов.

Председатель Госсовета РК подчеркнул: сегодня мы должны сделать всё от себя зависящее для нашей общей, одной на всех, Победы, для развития и процветания Русского мира — нашей уникальной цивилизации. Он подытожил:

Это важно и пото­му, что мы вступаем в эпоху цивилизаций, когда государства-цивилизации и цивилиз­ационные объединения государств будут ре­шать мировые проблем­ы, формировать новые параметры мироустро­йства. Для того чтобы Россия полноценно участвовала в этом процессе, чтобы её голос был весом, а с её интересами считал­ись, народное единст­во нам необходимо как никогда. Крымчане своим истор­ическим выбором, сде­ланным в 2014 году, доказали, что мы зна­ем истинную цену нар­одного единства. Мы предпочли возв­ращение домой обещаниям приобщения к европейскому благополуч­ию, выбрали родной дом, а не западное корыто. Мы возвращались в Ро­ссию не за высокими зарплатами и пенсиям­и. Мы стремились быть вместе со своим народом в его радостях и бедах, в дни его торжеств и испытаний. И мы успели занять свой крымский окоп к моменту, когда цив­илизационное противостояние с Западом обострилось до предела. Мы ни разу не пожале­ли о своём выборе. Мы готовы его защищать всеми доступными нам методами, в том числе — с оружием в руках. Да здравствует наша великая Родина! Да здравствует наш великий народ, непобе­димый в своём единст­ве! Да здравствует наша Победа! С праздником! С Днём народного единства!