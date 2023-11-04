Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравляет с Днем народного единства

4 ноября наша страна отмечает День народного единства. В этот праздник уместно вспомнить поворотные, судьбоносные эпизоды нашей национальной истории. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в своем поздравлении напомнил эти вехи.
Это — и спасение страны, опустошённой Смутой, когда на какое-то время исчезло Российское государство. В Москве стоял польский гарнизон, а предки нынешних убийц и садистов из «Азова», «Айдара» и прочих бандитских формирований рыскали во всей стране, доходя в своих грабительских рейдах до Урала. Тогда только единство народа, его самоорганизация наглядно проявившаяся в Ополчениях, позволило прекратить кровавую вакханалию Смутного времени, положить конец иноземной интервенции, спасти нашу государственность, нашу зарождающуюся цивилизацию.
Кстати, наряду с нижегородскими и ярославскими мужиками, в Ополчении Минина и Пожарского сражались представители многих поволжских народов, совсем недавно вошедших в состав России, — напомнил Владимир Константинов.
Отметил глава крымского парламента и народный подвиг 1812 года, позволивший отразить вторжение в российские пределы объединённой Европы во главе с «непобедимым» Наполеоном, и тяжелейшее испытание Великой Отечественной войны, сплотившее десятки национальностей СССР в единый народ.
Мы помним все эти события, хорошо осознаём, насколько определяющим в них было наше единство, завещанное нам нашими предками. Мы не забываем и о тех моментах нашей многогранной истории, когда инстинкт единения не срабатывал. Это всегда оборачивалось тяжёлыми поражениями, потерей суверенитета и остановкой исторического развития, отбрасывало нас назад от достигнутых рубежей.
Эти уроки тоже даром не прошли. Однако не все наши соотечественники одинаково успешно их усвоили. Если бы было не так, не скатилась бы Украина к её нынешнему состоянию, никаких шансов на установление на её территории нацистского американского колониального режима просто бы не было.
Именно забвение уроков нашего прошлого, заветов наших героических предков привели к тому, что оторванные от единого государственного тела, замороченные прозападной пропагандой люди поменяли на чечевичную похлёбку пресловутой «евроинтеграции» свою этническую идентичность, цивилизационную принадлежность: родной язык, отеческую веру, свою историю и национальную гордость, — подчеркнул Владимир Константинов.
Особо он отметил недавние события, которые, в том числе определяют будущее нашего народа.
Мы видим, как вслед за Крымом путь национального и цивилизационного предательства был отвергнут Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Нет сомнений, что и другие регионы бывшей Украины последуют нашему примеру.
Крымский пример стал важнейшим фактором укрепления общероссийского народного единства. Наша победа, позволившая нам вернуться на Родину, стала победой всего Русского мира, мировых сил, симпатизирующих России. Мы открыли новую страницу мировой истории, — заявил спикер крымского парламента.
По словам Владимира Константинова, в ходе Крымской весны чётко проявилось значение Крыма для Русского мира, для Российского единства.
Наш Президент Владимир Путин определил его как сакральное место для России. Это понимают и разнокалиберные русофобы. Потому они в нас так вцепились, пытаются нанести по нам удар блокадами, санкциями, террористическими атаками. Была бы у них возможность — они бы испепелили Крым, жестокими репрессиями покончили бы с крымчанами как региональным сообществом, а затем — на руинах полуострова переписали бы нашу историю. Но главное — не оставили бы нам никаких перспектив на будущее.
Если раньше такие предположения базировались на анализе направления развития украинского государства под началом русофобских режимов, то теперь они доказаны их практикой. Достаточно посмотреть, во что они превратили территории бывшей Украины, остающиеся под их контролем, их население, кстати — не чужих нам людей, которых годами и десятилетиями растят в лютой ненависти к нам, фактически — к самим себе.
Потому Специальная военная операция стала неизбежной, а её цели демилитаризации и денацификации Украины — насущной необходимостью, — говорится в тексте поздравления председателя Госсовета РК.
Владимир Константинов уверен: другого пути восстановления народного единства с украинскими братьями просто не осталось.
Но освободить остатки Украины от неонацистского, русофобского морока мы можем только под знаменем народного единства — возрождения Русского мира, нашего возвращения в свой цивилизационный дом с западнической чужбины. Иначе цели и смысл СВО становятся размытыми и непонятными. При этом мы осознаём, что на полях Украины мы столкнулись не с бандформированиями преступного киевского режима, а со стоящим за их спиной коллективным Западом.
Фактически — это цивилизационная борьба, которая ведётся не только на фронте, но и в экономической сфере, в процессе формирования союзов и продвижения своих принципов внешней политики. В этой борьбе каждый наш согражданин и соотечественник может принять участие на своём месте.
Конечно, на самой передовой находятся те, кто ведёт вооружённую борьбу, в каждую секунду рискует своей жизнью. Их мы обязаны всемерно поддерживать, их семьи — окружить заботой. Но при этом — работа, направленная на укрепление экономической мощи нашей страны, развитие и пропаганду её культуры, распространение в обществе исторических знаний, воспитание в нём патриотизма — всё это тоже весомый вклад в приближение нашей Победы, — отметил Владимир Констанинов.
Председатель Госсовета РК подчеркнул: сегодня мы должны сделать всё от себя зависящее для нашей общей, одной на всех, Победы, для развития и процветания Русского мира — нашей уникальной цивилизации. Он подытожил:
Это важно и потому, что мы вступаем в эпоху цивилизаций, когда государства-цивилизации и цивилизационные объединения государств будут решать мировые проблемы, формировать новые параметры мироустройства. Для того чтобы Россия полноценно участвовала в этом процессе, чтобы её голос был весом, а с её интересами считались, народное единство нам необходимо как никогда.
Крымчане своим историческим выбором, сделанным в 2014 году, доказали, что мы знаем истинную цену народного единства. Мы предпочли возвращение домой обещаниям приобщения к европейскому благополучию, выбрали родной дом, а не западное корыто.
Мы возвращались в Россию не за высокими зарплатами и пенсиями. Мы стремились быть вместе со своим народом в его радостях и бедах, в дни его торжеств и испытаний. И мы успели занять свой крымский окоп к моменту, когда цивилизационное противостояние с Западом обострилось до предела. Мы ни разу не пожалели о своём выборе. Мы готовы его защищать всеми доступными нам методами, в том числе — с оружием в руках.
Да здравствует наша великая Родина! Да здравствует наш великий народ, непобедимый в своём единстве! Да здравствует наша Победа! С праздником! С Днём народного единства!
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