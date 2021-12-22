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Глава Крыму Сергей Аксёнов: завод "Море" в Крыму обеспечен заказами на 2022 год на 100%
фото: официальный сайт завода "Море"

Глава РК Сергей Аксёнов: завод «Море» в Крыму обеспечен заказами на 2022 год на 100%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:57 22.12.2021

Судостроительный завод «Море» в Феодосии обеспечен заказами на 2022 год практически на 100%, сообщил во вторник на своей странице во «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов. Напомним, в июне 2019 сообщалось о риске потери заводом заказов по линии ОПК после 2022 года, что требовало специальных мер для поиска контрактов. В июле 2020 года Владимир Путин пообещал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму будут загружаться заказами со стороны государства.

Мной было подготовлено обращение и доклад Владимиру Владимировичу по ситуации с судостроительным заводом «Море» в Феодосии. Результат — принято решение о загрузке предприятия практически под 100% на следующий год, за что благодарю нашего лидера, — цитирует ТАСС Сергея Аксенова.

Феодосийский судостроительный завод «Море» сейчас принадлежит Ростеху. Завод производит скоростные катера типа «Сарган», многофункциональные водолазные суда, катера-бонопостановщики, а также в кооперации с «Вымпелом» — суда на подводных крыльях «Комета». В сентябре сообщалось, что на заводе «Море» в Феодосии ведется строительство нескольких корветов проекта 22800 (шифр «Каракурт»). Предполагается, что достройка кораблей будет проводиться на заводе «Пелла».

Источник: ТАСС

Глава РК Сергей Аксёнов: завод "Море" в Крыму обеспечен заказами на 2022 год на 100%

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